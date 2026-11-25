Dal 7 all’11 dicembre 2026 arrivano cinque nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 11, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai Uno e in streaming su RaiPlay. Due nodi attraversano la settimana: il furto degli incassi del grande magazzino e la crepa che si apre tra Adelaide e Umberto.

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Il furto degli incassi e i sospetti su Carmine

Il via è lunedì 7 dicembre, giorno della Prima alla Scala. Mentre Milano si prepara al debutto della stagione lirica, gli Oh Bej! Oh Bej! riempiono il grande magazzino di clienti e Mimmo propone una festicciola in Caffetteria, una risposta semplice e casalinga alla serata di gala. Nella notte, però, qualcuno entra nell’ufficio della contabilità.

La conferma arriva mercoledì 9 dicembre. L’entusiasmo per le nuove collezioni natalizie appena esposte in vetrina, con la sfida tra GMM e Paradiso sempre più accesa, si spegne davanti alla notizia del denaro sparito. Il giorno dopo le indagini compiono un passo avanti e i sospetti di Matteo si concentrano su Carmine.

La frattura tra Adelaide e Umberto

Giovedì 10 dicembre Carla decide di approfittare delle difficoltà finanziarie di Umberto e gli prospetta una possibile via d’uscita. La proposta però non passa liscia e provoca una rottura dolorosa tra lui e Adelaide.

Il giorno prima è stata la stessa Adelaide a confidarsi con Diana, raccontandole del matrimonio dei suoi genitori. Una volta rientrata a casa, la ragazza ha provocato la madre, che ora medita una vendetta contro la Contessa.

Venerdì 11 dicembre Adelaide decide di dare una lezione a Carla, che finisce per subire una cocente umiliazione.

Diana tra la Prima alla Scala e i suoi disegni

Il debutto scaligero coinvolge anche Diana, trascinata suo malgrado nei preparativi: lunedì trova il modo di ribellarsi, sfidando i limiti che la madre le impone.

Il suo talento, però, resta visibile. Giovedì 10 dicembre Iacopo osserva i suoi disegni, vi riconosce una vena artistica da coltivare e la incoraggia a costruirsi una strada tutta sua.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI