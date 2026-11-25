Il 1° dicembre su Rai 1 va in onda il secondo e ultimo appuntamento di “Una finestra vista lago”, la fiction tratta dai romanzi di Andrea Vitali con protagonista il maresciallo dei Carabinieri Ernesto Maccadò. Sono in programma il terzo e il quarto episodio, in cui il militare, trasferito a Bellamo all’inizio degli anni Trenta insieme alla moglie Maristella, affronta due nuovi casi.

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Bellamo, il maresciallo e gli interpreti della serie

La storia nasce dalle pagine di Andrea Vitali, che a Bellamo ha ambientato diversi romanzi, e porta sullo schermo un mondo curioso e affascinante. Maccadò è di origine calabrese e ha il volto di Antonio Folletto, mentre la regia è di Marco Pontecorvo. Nel cast figurano anche Paola Minaccioni (suor Anastasia), Domenico Centamore (il brigadiere Misfatti), Claudia Potenza (Agata), Antonio Catania (il podestà Mongatti) e Giulia D’Aloia. Gli episodi si possono vedere anche in streaming su RaiPlay.

Il mistero dell’uomo in mutande e i sospetti su Salvatore

Nel terzo episodio, “Un uomo in mutande”, Bellamo festeggia la scelta del terreno su cui sorgerà il nuovo poligono di tiro voluto da Tartina, ma la giornata prende presto un’altra piega. Misfatti incontra Salvatore Chitantolo, un ragazzo con problemi psichici che gira per il paese coperto di sangue e stordito, convinto di essere stato travolto da un uomo in mutande. Anche la signora Zambecchi, la levatrice del posto, trovata svenuta nel suo letto con chiari segni di aggressione, racconta di avere incontrato quello stesso uomo, responsabile della sua caduta dalla bicicletta, che poi non si sarebbe fermato ad aiutarla. Difficile dire se si tratti della stessa persona o di una coincidenza. Il quadro si complica quando Vinicio trova un paio di pantaloni sul bordo di un vicolo e Maristella decide di recuperarli per confezionare il vestito della comunione di un orfanello. Maccadò finisce così per sospettare del mite Salvatore, anche se Misfatti, molto legato al ragazzo, insiste che sia innocuo.

Il quadretto rubato e la denuncia di Tecla Manzi

Il quarto episodio, “La signorina Tecla Manzi”, si apre con una denuncia che sembra fuori luogo: una zitella magrissima dai capelli grigi, Tecla Manzi, si presenta di corsa nella stazione dei Carabinieri per raccontare che le hanno rubato il quadretto del Sacro Cuore di Gesù. Per Misfatti non vale la pena muoversi, ma Maccadò, sempre più spaesato davanti all’ostilità della gente di Bellamo, decide che nessuna richiesta, per quanto bizzarra, possa restare senza risposta. L’indagine riporta a galla storie e personaggi di un tempo passato: usurai spietati, morti che tornano, ex banchieri diventati frati, un uomo dall’aria spaventosa ma di animo buono. Le loro vite si confondono nella foschia del lago, come si intorbida quella del maresciallo, bersaglio di lettere piene d’odio spedite al direttore della testata locale. Intanto Maristella comincia a temere che l’aria del lago le impedisca di restare incinta, e Maccadò valuta perfino di chiedere il trasferimento, rassegnato alla sconfitta. A Bellamo, però, a comandare sono le donne, e di questo il maresciallo non si è ancora accorto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI