Stasera, mercoledì 25 novembre 2026, Rai 1 trasmette in prima serata Una Nessuna Centomila, lo spettacolo che Fiorella Mannoia e Carlo Conti conducono insieme per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

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Sul palco dell’Arena, tra duetti e grandi nomi

Alle 21:30 va in onda la registrazione dello spettacolo che il 21 settembre scorso ha riempito l’Arena di Verona. Chi preferisce la radio può seguirlo in simulcast su Rai Radio2, con la conduzione di Martina Martorano, mentre la versione integrale arriverà poi su RaiPlay. Con Mannoia e Conti si alternano Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Angelina Mango, Ermal Meta, Arisa, Malika Ayane, Paola Turci, Levante, Gaia, Serena Brancale, Luca Carboni, Tommaso Paradiso e Michele Bravi, insieme agli attori Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino.

La serata si regge su collaborazioni costruite apposta per l’occasione e lascia fuori la promozione discografica. L’unico brano inedito è Nessuno è di qualcuno, regalato da Ligabue, mentre tutto il resto sono successi reinterpretati in duetti e trii che il pubblico televisivo ascolterà per la prima volta. Mannoia si dice orgogliosa soprattutto della risposta della gente, che compra i biglietti ancora prima di sapere chi salirà sul palco.

«Ogni volta che lo annunciamo, senza neanche sapere il cast, i biglietti vanno via. Questo vuol dire che le persone si fidano di noi, sanno che siamo delle persone serie. I nostri bilanci sono tutti documentati»

Conti, intervenuto in collegamento da Roma durante la presentazione, ha collegato il ritorno della manifestazione in Rai alla possibilità di riprendere il sodalizio con la cantante, che definisce speciale. Ha ricordato però che il lavoro più importante si fa altrove: «Non dimentichiamo che ci sono le famiglie, che ci sono le scuole e anche in questi luoghi si deve insegnare una parola sola: il rispetto». Mannoia, dal canto suo, non nasconde le difficoltà del momento: «Sappiamo di essere una goccia nel mare, ma crediamo che ogni voce, ogni gesto e ogni iniziativa possano contribuire a fare la differenza», ha detto, aggiungendo che negli ultimi tempi i passi indietro si sono fatti sentire e che l’educazione all’affettività nelle scuole resta una strada da percorrere.

Oltre 505 mila euro e il numero solidale 45580

Il concerto veronese e il contributo dei partner hanno fruttato 505.617 euro per la Fondazione Una Nessuna Centomila, più dei 450 mila annunciati dal palco. La somma è destinata ai centri antiviolenza, alle attività di prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. A questa cifra si aggiungono i fondi della campagna solidale in corso dal 22 al 28 novembre, alimentata dalle donazioni tramite il numero solidale 45580. Sostengono l’iniziativa anche SIAE e AssoConcerti, con UniCredit main partner, e il Comune di Verona. Artisti e agenzie, è stato spiegato, lavorano senza compenso, e l’uso delle risorse raccolte viene rendicontato come in ogni edizione. Dall’esperienza di Campovolo del 2022 sono stati consegnati ai centri 2.120.000 euro, e da quella raccolta è nata la Fondazione.

La presidente Giulia Minoli ha ricordato che in questi anni il sostegno ha raggiunto complessivamente 89 centri antiviolenza. Ha poi indicato un problema di sistema: i fondi pubblici sono distribuiti in modo disomogeneo tra gli oltre 400 centri italiani, e per alcuni sopravvivere è difficile. Per questa edizione la Fondazione ha lanciato la campagna “Io non denuncio se”, che mette al centro le testimonianze delle operatrici.

«Domani è il 25 novembre, tutto il mondo ricorda questa giornata. Noi lavoriamo tutti i giorni come se fosse il 25 novembre»

Nel 2027 l’appuntamento si sposta a Napoli

Il prossimo capitolo è già definito: a settembre 2027 Una Nessuna Centomila si trasferirà in Piazza del Plebiscito a Napoli, anche se la data precisa non è stata ancora fissata. Lo ha raccontato Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners, che con Oyà organizza e produce l’evento: «Nel 2027 torniamo al Sud. Abbiamo fatto la prima esperienza al Sud l’anno scorso ed è stata un’esperienza meravigliosa. Abbiamo capito che il Sud ne ha forse ancora più necessità». Per ora restano ipotesi da sviluppare l’idea di un concerto internazionale con uno spin-off in Spagna, il coinvolgimento di artisti stranieri e la realizzazione di un documentario che raccolga il materiale audio e video delle diverse edizioni. Il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Williams Di Liberatore, ha rivendicato con soddisfazione il ritorno della manifestazione sul servizio pubblico, capace di parlare a un pubblico trasversale: tra chi ha seguito le scorse edizioni, circa il 21% era composto da uomini, con una presenza molto alta di giovani e giovanissimi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI