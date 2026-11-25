Ornella Muti potrebbe dover lasciare “Ballando con le Stelle“. L’attrice, che balla in coppia con Pasquale La Rocca, ha spiegato di avere una broncopolmonite e di non potersi allenare. Se sarà in pista alla prossima puntata è ancora da decidere.

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Le difficoltà emerse in pista

Che qualcosa non andasse si era già visto durante l’ultima esibizione, quando per la concorrente tenere il passo è stata una fatica evidente. Lo ha raccontato Rossella Erra, secondo cui la Muti è arrivata a fine performance senza più energie:

Non aveva più fiato. Non so come ha fatto l’esibizione. È andata in debito di ossigeno. Ha una tosse pazzesca.

A confermarlo è stata poi la stessa attrice, che nel corso di “Ballando segreto”, incalzata da Milly Carlucci, ha ammesso le sue condizioni:

Io non credo di potermi allenare proprio. L’ultima presa mi ha compresso la cassa toracica. Adesso poi ho questa broncopolmonite. Per cui proprio mi è stato sconsigliato di muovermi.

La proposta di Milly Carlucci

Davanti al rischio di perdere una delle sue protagoniste, la conduttrice ha evitato di parlare di addio. Propone di concedere all’attrice due giorni di assoluto riposo e di valutare poi che cosa sarà possibile fare per la puntata di sabato.

Io propongo due giorni di assoluto riposo… Viviamo alla giornata e capiamo quello che riusciamo a fare per sabato… Questa che viene è la nona puntata, poi c’è il ripescaggio… Ci sono tante cose che possono succedere… Monitoriamo quello che accade…

Pasquale La Rocca, che resta al fianco dell’attrice, ha accolto con favore la proposta. Nelle prossime ore si capirà se Ornella Muti riuscirà a scendere in pista per la nona puntata; qualora le sue condizioni non dovessero migliorare in tempo, il ritiro diventerebbe l’esito più probabile.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI