Sono iniziate in Sud America le riprese della nuova stagione di Pechino Express, tra Cile, Argentina e Brasile. Insieme al cast si conoscono anche i nomi di chi affiancherà Costantino della Gherardesca: Guido Meda, riconfermato, Francesco Paolantoni e Chanel Totti.

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Le riprese tra Cile, Argentina e Brasile

La nuova stagione si intitola Pechino Express – La Rotta dei Due Oceani. Il tragitto tocca i deserti del Cile e le Ande, passa per le pianure dell’Argentina e per le cascate di Iguazù, raggiunge il Pantanal brasiliano e si chiude a Rio de Janeiro, unendo l’Oceano Pacifico all’Oceano Atlantico. Le puntate arriveranno nella primavera del 2027, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

A lasciar trapelare che le registrazioni fossero già in corso è stato lo stesso Paolantoni, collegato dal Sud America durante una puntata di Che tempo che fa: alle sue spalle si vedeva un paesaggio verde, un dettaglio che ha insospettito chi lo immaginava ancora a Napoli.

Chi affiancherà Costantino della Gherardesca

L’unico inviato riconfermato è Guido Meda. L’anno scorso aveva accompagnato i concorrenti nella parte conclusiva del viaggio, in Giappone, dalla semifinale del 7 maggio alla finale del 14 maggio 2026, con la sua Guido Flag a fare da malus. Al suo fianco arrivano due new entry: Francesco Paolantoni, già concorrente in passato insieme a Biagio Izzo, e Chanel Totti, 19 anni, vincitrice dell’ultima edizione in coppia con Filippo Laurina ne I Raccomandati.

Resta fuori, invece, Giulia Salemi. L’anno scorso aveva accompagnato i viaggiatori in Cina e aveva chiesto alla produzione di poter fare il bis, ma il suo nome non è stato confermato, probabilmente anche per i molti impegni tra la promozione di The Traitors Italia e la partecipazione a Bake Off Italia Celebrity Edition come concorrente. Ai tre nomi potrebbe aggiungersi un quarto inviato, il comico Edoardo Ferrario.

Le dieci coppie in gara

In gara ci sono dieci coppie, venti concorrenti in tutto. Diciotto affrontano il loro primo reality, mentre gli unici due già visti in televisione sono Rocco Siffredi, reduce da L’Isola dei Famosi, ed Elisabetta Gregoraci, che ha partecipato al Grande Fratello Vip. Entrambi corrono con un familiare: Siffredi con la moglie Rozsa Tassi, Gregoraci con la sorella Marzia.

Proprio le due sorelle sono state ospitate per una notte da una famiglia cilena, che ha raccontato l’incontro in un post su Facebook.

Ieri sera ho vissuto una bellissima esperienza: ho ricevuto la visita di due modelle italiane molto famose, Elisabetta Gregoraci e Marzia Gregoraci. Mi hanno chiesto se potevano fermarsi a dormire una notte a casa mia e ho accettato volentieri. È nata così una bellissima amicizia! Ci hanno anche raccontato che stanno partecipando a un reality show che attraversa Cile, Argentina e Brasile.

Nel racconto del capofamiglia, le due donne avrebbero anche già ottenuto un ottimo punteggio.

Completano il cast Benji & Fede, Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo delle Bambole di Pezza (cantante e chitarrista della band arrivata a Sanremo con Resta con me), le ballerine Franceska Nuredini, fidanzata di Elodie, e Ginevra Festa, ex velina di Striscia la Notizia, la coppia social formata da Alessia Lanza e Andrea Fratino, i conduttori del podcast De Core Danilo Contaldo e Alessandro Pieravanti, i divulgatori di Geopop Riccardo De Marco e Maria Bosco, Angela Lin, nota online come Bella Fisica, con il figlio Alessandro Zhu e gli sportivi Andrew Howe e Tommaso Marino.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI