Il salotto di Silvia Toffanin torna a riempirsi. All’ultima registrazione di This is me sono arrivati in studio Claudio Baglioni, i Negramaro, Pio e Amedeo e Paolo Bonolis, mentre la prima puntata è attesa su Canale 5 per lunedì 7 dicembre.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

I nomi dell’ultima registrazione

Il parterre si allarga ancora. Sono entrati nello studio un cantautore tra i più noti d’Italia, una band che da anni riempie i palasport, una coppia di comici già vista più volte sull’ammiraglia Mediaset e un conduttore che il pubblico di Canale 5 segue da tempo e che in molti vorrebbero rivedere alla guida di uno dei programmi di punta della rete. Nel salotto di Silvia Toffanin ognuno racconterà aneddoti legati alla propria carriera e alla propria vita privata: storie di palco, di successi e di momenti meno luminosi, come accade quando il racconto si sposta sul personale.

La data di partenza e quante puntate

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, la prima serata del programma andrà in onda lunedì 7 dicembre 2026 su Canale 5. Non è detto però che chi ha partecipato a questa registrazione compaia nella puntata d’esordio: in fase di montaggio tutto può cambiare, e ospiti presenti nello stesso studio possono finire distribuiti su appuntamenti diversi. Quest’anno, inoltre, la terza edizione dovrebbe occupare solo due prime serate. Resta da capire se la seconda andrà in onda il lunedì successivo oppure no.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI