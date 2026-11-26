Il ritorno de L’Isola dei Famosi non passerà dalla prima serata del 4 dicembre: quella sera Canale 5 manderà in onda Il Gattopardo, e sul reality condotto da Selvaggia Lucarelli non è arrivata alcuna conferma. Anzi, secondo un’indiscrezione il programma rischia di non partire affatto.

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Lo slittamento e l’ipotesi di un salto

Nelle settimane scorse si era parlato di un debutto fissato per venerdì 4 dicembre, ma Mediaset ha poi fatto sapere che in quella serata Canale 5 trasmetterà la serie con Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli, Il Gattopardo. Per il reality di Selvaggia Lucarelli, invece, non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, nemmeno un generico promo con la formula “prossimamente”.

Ha provato a fare chiarezza Davide Maggio, che su Instagram ha risposto così alla domanda di un follower:

Se ci sono novità su L’Isola dei Famosi? Potrebbe saltare. Per questo non viene ancora confermata la partenza che era già stata spostata al 21 dicembre

Uno stop definitivo appare però difficile da sostenere, visto che le riprese sono già state completate e il montaggio è pronto, con i costi di realizzazione ormai sostenuti dalla rete. Più plausibile, semmai, un rinvio: secondo le ricostruzioni che si sono susseguite, a frenare la programmazione sarebbe stata la volontà di Pier Silvio Berlusconi di visionare il materiale prima di scegliere la collocazione definitiva, senza escludere un debutto nel 2027. Nessuna cancellazione ufficiale, dunque, ma una data ancora da stabilire.

L’esclusiva in streaming e il format ripensato

Il “potrebbe saltare” di Maggio potrebbe anche non indicare la sparizione dal palinsesto, bensì l’addio alla prima serata generalista, con il programma destinato a diventare un’esclusiva di Mediaset Infinity. Così il reality arriverebbe online al riparo dalla pressione degli ascolti e della fascia di garanzia, sulla strada già percorsa da titoli come The Traitors Italia, The 50 e Il Collegio, approdati prima in streaming e solo in un secondo momento in tv.

Il formato, del resto, è stato ripensato da zero: niente studio e niente opinionisti, nessun televoto, con la conduzione affidata proprio a Lucarelli e ad Alvin direttamente dalle Filippine.

Il cast stellare e i dubbi della conduttrice

In queste settimane Selvaggia Lucarelli ha parlato più volte della nuova edizione, dicendosi soddisfatta del cast scelto e definendolo “stellare”. Ospite del Festival dello Spettacolo a Milano, ha spiegato che il reality arriverà “molto presto, prima di quanto pensiate” e ha raccontato che già dai primissimi giorni di registrazione tra i concorrenti si sono accese dinamiche molto forti.

Non sembrava fossero lì da due o tre giorni, ma da sei mesi

Confidenza, simpatie e insofferenze, dunque, hanno dato subito sostanza al programma. La conduttrice ha anche ripercorso il passaggio da opinionista a volto principale del format, ammettendo di aver avuto all’inizio più di qualche perplessità sulle proprie capacità, al punto da confidare al suo agente di non essere sicura di esserne all’altezza. Alla fine l’esperienza le è piaciuta e ha raccontato di aver trovato una cifra personale, alternando momenti più istituzionali a rimproveri, battute, valorizzazioni dei concorrenti e qualche leggera lavata di capo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI