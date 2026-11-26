Stasera su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il talk di prima serata condotto da Paolo Del Debbio. Il programma parte dalla manovra economica e dal modo in cui le risorse vengono distribuite, poi passa al caro casa, alla questione femminile e agli ultimi sviluppi del caso Garlasco.

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La manovra e le proposte dell’opposizione

Il confronto parte dalla politica economica e da quanto lo Stato mette a disposizione per venire incontro agli italiani. Oltre alle misure del governo, in studio si discute delle idee delle opposizioni: nuove tasse, a cominciare dalla patrimoniale, e il ritorno del reddito di cittadinanza. Sono due proposte al centro dello scontro politico delle ultime settimane, e stasera arrivano sul tavolo dello studio.

Dal caro casa al caso Garlasco

Nella seconda parte la puntata si occupa del mercato immobiliare: quanto costa comprare una casa e quanto mantenerla, ma anche quanto sia complicato, per tante famiglie, trovare un alloggio, in vendita o in affitto. Segue un focus sulla condizione delle donne, a un giorno dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: si parla delle situazioni di sopraffazione e violenza che alcune di loro subiscono, anche dentro famiglie e comunità di fede islamica. La serata si chiude con il caso di Garlasco e gli aggiornamenti più recenti sull’inchiesta.

Gli ospiti in studio

Al tavolo si alternano esponenti delle principali forze politiche: Galeazzo Bignami per Fratelli d’Italia, Paola De Micheli per il Partito democratico, Matteo Perego per Forza Italia, Luca Boccoli per AVS e Luca Toccalini per la Lega. La puntata va in onda in prima serata e si può seguire anche in streaming.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI