Questa sera su Rai2, alle 21.20, va in onda Ore 14 Sera, il programma di prima serata di Salvo Sottile. La puntata di giovedì 26 novembre mette al centro due storie che hanno segnato la cronaca italiana: il delitto di Garlasco e la vicenda di Yara Gambirasio.

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Garlasco e Yara, i due casi della serata

La trasmissione ripercorre le due vicende con inchieste e testimonianze, nuove domande e ipotesi di piste alternative. Per Yara Gambirasio l’approfondimento riprende i punti ancora aperti e le domande che continuano ad animare il dibattito pubblico. Su Garlasco lo spazio comprende gli sviluppi delle indagini, la rilettura degli atti processuali e le interpretazioni diverse di una vicenda giudiziaria che divide l’opinione pubblica da anni.

Dedicare la prima serata a questi temi assume un peso particolare dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre. L’idea è andare oltre la ricorrenza e rimettere al centro le vittime, il diritto alla verità e il valore della giustizia, insieme alla responsabilità di tutti nel contrasto alla violenza di genere.

Chi siederà in studio

Il tavolo riunisce voci e competenze diverse. In studio ci saranno i giornalisti Rita Cavallaro, Francesco Borgonovo, Stefano Tura e Fabrizio Capecelatro, l’avvocata Alessia Pontenani, lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, l’ex magistrata Simonetta Matone e Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi. Con loro anche Barbara De Rossi e Francesca Bugamelli, nota al pubblico come Bugalalla Crime.

La ricostruzione di Bugalalla Crime

Per la prima volta a Ore 14, la youtuber Francesca Bugamelli racconterà come ricostruisce il caso di Garlasco e porterà in studio documenti inediti. Molto seguita da chi si interessa di cronaca e di true crime, in questi giorni si trova in Italia per presentare un libro che ha scritto sull’omicidio di Chiara Poggi.

Mentre era negli studi Rai per Ore 14, è stata raggiunta dalla polizia, che le ha notificato atti legati a denunce per diffamazione. Il conduttore e la stessa Bugamelli hanno negato che ci fosse un arresto, e Sottile ha confermato la sua presenza anche nella puntata di prima serata del giovedì. Resta aperto il fronte giudiziario: un processo per diffamazione in cui la creator è imputata dovrebbe cominciare il 28 gennaio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI