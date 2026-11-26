HBO Max ha diffuso il primo teaser di Sonnental, il nuovo mystery thriller di Jantje Friese e Baran bo Odar, gli autori della serie cult Dark. Sei episodi in arrivo sulla piattaforma a marzo 2027.

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Il teaser e il ritorno degli autori di Dark

Friese e bo Odar tornano alle atmosfere cupe che hanno reso celebre Dark, andata in onda su Netflix per tre stagioni tra il 2017 e il 2020. Dopo quell’esperienza la coppia aveva firmato sempre per Netflix 1899, un ambizioso dramma in costume cancellato al termine della prima stagione. Su Sonnental, però, il loro coinvolgimento arriva solo fino a un certo punto: la serie è creata da Matija Dragojević, che ne firma anche la sceneggiatura insieme a Bob Konrad, mentre dietro la macchina da presa c’è Lennart Ruff e la fotografia è di Christian Stangassinger.

La produzione è affidata a Dark Ways per HBO Max, con Anke Greifeneder produttrice esecutiva e curatrice editoriale per la piattaforma. Gli stessi creatori la descrivono come un thriller dalla crudele aderenza alla realtà, che però regge anche come dramma familiare.

Una profiler sulle tracce di un assassino

Al centro della vicenda c’è Lisa Vicari, già interprete in Dark e nella serie Hijack, nei panni di Anja Vogler. Il suo personaggio è una profiler della BKA, la polizia criminale federale tedesca, chiamata a tracciare il profilo di un assassino dopo un omicidio efferato commesso proprio nella sua città natale, che si chiama Sonnental. Man mano che i cadaveri si accumulano, Vogler intuisce che i delitti richiamano i motivi di Struwwelpeter, il libro per bambini firmato da Heinrich Hoffmann nel 1845 e noto in Italia come Pierino Porcospino.

L’investigatore Norbert Troschitz, interpretato da Peter Kurth, volto noto di Babylon Berlin, la affianca. Il cast regolare comprende anche Jan Friedrichsen (Max, il figlio di Anja), Iris Böhm (Kerstin, la madre di Anja), Merlin Rose, Maria Simon, Mišel Matičević e Stipe Erceg.

Tra educazione e punizione

La serie trasforma in chiave moderna i dieci racconti macabri del libro originale, nato per spaventare i bambini e tenerli sulla retta via, e ne sposta il peso su protagonisti adulti. Sonnental ruota intorno ai temi dell’educazione e della colpa, della punizione e del perdono. Tutti e sei gli episodi, prodotti come originali tedeschi per HBO Max, arriveranno sulla piattaforma a marzo 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI