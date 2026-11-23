Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 23 al 27 novembre rivelano che Fabio volterà pagina dopo la chiusura con Gemma Galgani, tant’è che annuncerà di aver avuto anche dei rapporti intimi con un’altra dama. Per una coppia arriverà il momento di abbandonare il programma insieme per proseguire la conoscenza lontano dai riflettori. In merito a Barbara De Santi, invece, la donna avrà uno scontro con Giovanni a causa di alcune scoperte fatte su Rosanna Siino. Al Classico ci sarà un momento di scoramento per Giorgia Angeloni, che richiederà l’intervento di Maria De Filippi. Come se non bastasse, poi, una dama avrà anche un malore.

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Spoiler Uomini e Donne Trono Over: Barbara De Santi disperata per Giovanni, malore per una dama

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ne vedremo come sempre delle belle. Partendo dal Trono Over, al centro dell’attenzione ci finiranno Barbara De Santi e Giovanni. Quest’ultimo raggiungerà la donna in camerino dopo quanto accaduto la volta precedente. La dama confesserà di non riuscire a sopportare di vedere il cavaliere frequentare altre dame. Malgrado questo, però, i due usciranno a cena insieme e confesseranno di aver passato anche la notte. In studio, però, Barbara apprenderà che, proprio mentre era insieme a Giovanni, quest’ultimo ha mandato dei messaggi a Rosanna Siino, che non sarà presente in studio a causa di impegni personali. La prima reazione di Barbara sarà quella di inveire contro la dama, cosa che scatenerà la reazione di Maria. La conduttrice farà notare a Barbara che dovrebbe prendersela con Giovanni e non con l’altra donna.

Per una coppia arriverà il momento di andare via, stiamo parlando di Igor e Michela. I due annunceranno di essere arrivati alla conclusione di voler approfondire il rapporto al di fuori, quindi andranno via. Momento molto polemico per quanto riguarda Mario Cusitore. L’uomo uscirò con Chiara, ma le cose non andranno bene, infatti la dama dirà di non tollerare alcuni comportamenti del cavaliere. Questo porterà ad uno scontro molto acceso, che si concluderà con la decisione di lui di interrompere la conoscenza. Poco prima dell’inizio della puntata, Chiara avrà anche un malore che, per fortuna, si rivelerà non essere riconducibile a nulla di grave.

Fabio va a letto con una dama, Giorgia Angeloni ha un crollo

Ampio spazio poi a Fabio, che volterà pagina dopo la chiusura con Gemma. Il cavaliere, infatti, uscirà con Roberta, con cui ammetterà di trovarsi molto bene, al punto da aver avuto anche dei rapporti sessuali con lei. Questa confessione, chiaramente, sconvolgerà Gemma, sempre più intenzionata a riconquistare l’uomo, ormai invano. In studio poi si parlerà dello scontro tra Liat e Gemma della scora puntata, con tanto di secchiata della prima alla seconda. Tina Cipollari proverà in tutti i modi a fare un nuovo gavettone a Gemma, ma la conduttrice glielo impedirà. Ad un certo punto, poi, si tornerà a parlare di Barbara e Giovanni. Maria confesserà di aver visto fuori dal programma la dama con una rosa in mano, regalatale dal cavaliere, che la donna ha deciso di tenere sempre con sé. Inoltre Barbara si mostrerà molto gelosa nel vedere Giovanni ballare con altre dame, ma gli opinionisti le faranno presente di non poter pretendere granché dal cavaliere in quanto i due non sono fidanzati.

Per quanto riguarda il Trono Classico, nelle prossime puntate di Uomini e Donne l’attenzione si concentrerà su Giorgia Angeloni. La ragazza uscirà in esterna con Alessandro, lasciando in panchina tutti gli altri. Tra i due si percepirà una bellissima sintonia, al punto che tutti speravano in un bacio che, tuttavia, non ci sarà. Ad un certo punto, poi, la tronista avrà un momento di cedimento, durante il quale rivelerà di non sentirsi attraente e di avere qualche complesso, cosa che la spinge a credere di non piacere neppure ai suoi corteggiatori. Maria De Filippi interverrà dicendole di essere una bellissima ragazza, tuttavia, se non si sente in pace con se stessa potrebbe rivolgersi a degli specialisti sicuramente in grado di risolvere questo problema.