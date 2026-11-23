Netflix ha fissato l’uscita de “L’età dell’innocenza”: la miniserie in otto episodi tratta dal romanzo di Edith Wharton arriva sulla piattaforma il 18 febbraio 2027. Il debutto riporta sullo schermo una delle storie d’amore proibito più note della letteratura mondiale.

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Tutti gli otto episodi in una sola volta

La data da segnare sul calendario è giovedì 18 febbraio. Netflix ha scelto di rilasciare l’intera miniserie in un colpo solo: gli otto episodi saranno disponibili subito, senza settimane di attesa tra una puntata e l’altra. Al momento non è stato diffuso alcun filmato, quindi teaser e trailer arriveranno più avanti.

Dietro le quinte c’è Emma Frost, che ha sviluppato e scritto la serie ed è già nota al pubblico per The Spanish Princess, The White Queen e The White Princess. La regia è divisa tra tre registe: Shannon Murphy firma i primi tre episodi, Lisa Brühlmann quelli centrali, Natalia Leite gli ultimi due. Frost e Murphy sono anche produttrici esecutive, insieme a Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook e Pavlina Hatoupis. La serie è un adattamento nuovo del romanzo e il film di Martin Scorsese resta un’opera a sé.

Il cast e i personaggi

Il triangolo sentimentale ha tre volti molto amati dal pubblico giovane: Camila Morrone, Kristine Froseth e Ben Radcliffe. Morrone interpreta Ellen Olenska, Froseth è May Welland, Radcliffe è Newland Archer. Li abbiamo visti rispettivamente in Daisy Jones & The Six, The Buccaneers e The Witcher. Nel cast ci sono poi Margo Martindale, Fiona Glascott, Belinda Bromilow, Emma Shipp (che è Janey, la sorella di Newland), John Light e Anna Madeley.

Cuore, dovere e convenzioni nella New York dell’Ottocento

La vicenda si svolge nella New York degli anni Settanta dell’Ottocento, tra gli sfarzi e le ipocrisie dell’alta società. Newland è il gentiluomo perfetto, da poco fidanzato con la giovane e irreprensibile May; l’arrivo di Ellen, cugina di May, travolta dallo scandalo, manda in crisi quell’equilibrio. Tra balli eleganti e stanze private dove le maschere pubbliche cadono, nasce un’attrazione dolorosa e irresistibile che rischia di mandare in frantumi le rigide regole sociali dell’epoca. I temi sono quelli universali del romanzo: la ricerca della libertà personale, il peso delle convenzioni, l’identità e il contrasto insanabile tra testa e cuore.

«La storia parla della scelta cruciale tra seguire il proprio cuore o rimanere fedeli al senso del dovere e alle convenzioni»

Sono parole della stessa Frost, che ha spiegato di aver voluto conservare il senso di struggimento dell’opera originale allargandone però lo sguardo: May ed Ellen avranno una prospettiva propria, che va oltre i desideri di Newland.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI