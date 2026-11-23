Neuromancer ha una data: l’adattamento cyberpunk del romanzo di William Gibson arriva su Apple TV+ venerdì 22 gennaio 2027. Tra i produttori esecutivi, tramite DreamCrew Entertainment, ci sono Aubrey “Drake” Graham e Adel “Future” Nur. Il libro del 1984 ottiene così la sua prima trasposizione televisiva in assoluto.

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Dieci episodi, due al debutto e poi uno a settimana

La prima stagione è composta da dieci episodi ed esce in tutto il mondo con le prime due puntate nello stesso giorno, venerdì 22 gennaio 2027. Poi il ritmo diventa settimanale: un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 19 marzo 2027. Il primo materiale promozionale è stato presentato al San Diego Comic-Con, dove Callum Turner è apparso a sorpresa in collegamento virtuale durante il panel di Apple TV.

Il progetto è arrivato solo ora per una ragione precisa. Per oltre quarant’anni Neuromancer è stato considerato inadattabile, perché buona parte della vicenda si svolge nel mindspace, lo spazio mentale in cui i personaggi entrano. Solo di recente la tecnologia degli effetti visivi ha permesso di rendere credibili quei mondi che cambiano continuamente forma.

Il cast guidato da Callum Turner

Nel ruolo del protagonista Case c’è Callum Turner, affiancato da Briana Middleton nei panni di Molly. Il cast principale comprende anche Mark Strong (Armitage), Joseph Lee (Hideo), Peter Sarsgaard (John Ashpool) e Clémence Poésy (Marie-France Tessier). Le guest star confermate sono Max Irons, Dane DeHaan, Junia Rees, Jordan Kouamé, Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields e Isabella Pappas.

La sceneggiatura e la creazione per la televisione sono di Graham Roland e JD Dillard, con Roland anche showrunner e produttore esecutivo. Lo stesso Roland ha raccontato che fu Apple a suggerire di incontrare Turner, dopo averlo visto in Masters of the Air.

La storia e chi c’è dietro la macchina da presa

Al centro della vicenda c’è Case, un hacker di primissimo livello rimasto segnato nel corpo e nella mente, che si ritrova invischiato in una rete di spionaggio digitale e crimine ad alto rischio. Con lui c’è Molly, assassina armata di lame, e insieme tentano un colpo ai danni di una dinastia aziendale che nasconde più segreti di quanti lasci intendere.

La produzione è firmata Paramount Television Studios e Anonymous Content, e le riprese si sono svolte interamente in Giappone nella prima metà del 2025. Per DreamCrew Entertainment i produttori esecutivi sono Drake, Future e Jason Shrier, insieme a Jennifer Haley e allo stesso William Gibson. Secondo Dillard, Drake segue e ammira il romanzo da anni, un interesse personale che ha pesato sulla sua scelta di sostenere il progetto. DreamCrew ha già portato sugli schermi Euphoria e Top Boy.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI