Netflix allarga ancora il suo racconto della Seconda guerra mondiale. Il 2 dicembre arriva sulla piattaforma World War II: Behind Enemy Lines, docuserie con la voce di Josh Brolin e la regia di Rob Coldstream, che promette di mostrare il conflitto da un punto di vista diverso rispetto al solito.

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Quattro puntate con la 101ª Aviotrasportata

Il nuovo titolo segue le missioni della 101ª Aviotrasportata nell’Europa occupata dai nazisti, dal D-Day fino al VE-Day, cioè fino al giorno della vittoria in Europa. Il racconto si sviluppa in quattro episodi da 45 minuti ciascuno, pensati per tenere insieme la cronaca delle operazioni e la voce di chi le ha vissute.

La struttura è quella che aveva funzionato nella serie precedente: materiale d’archivio restaurato e colorizzato, in buona parte mai visto prima, accostato alle testimonianze di soldati, civili e sopravvissuti. Il lavoro sulle immagini d’epoca, ripulite e in alcuni casi migliorate, ricorda quello compiuto da Peter Jackson per il suo documentario sulla Prima guerra mondiale. Netflix ha già diffuso il trailer completo della serie, che sarà disponibile a livello globale.

Josh Brolin alla voce, Rob Coldstream alla regia

La narrazione è affidata a Josh Brolin, che la sinossi ufficiale presenta come attore candidato all’Oscar. Alla regia torna Rob Coldstream, già al timone del capitolo precedente. La produzione è di 72 Films, la società sostenuta da Fremantle che aveva realizzato anche la serie del 2023. La produttrice è Caroline Marsden, mentre i produttori esecutivi sono David Glover e Mark Raphael, fondatori della stessa casa di produzione.

Il precedente da due Emmy

Il legame con il passato va oltre la squadra. Nel 2023 la piattaforma aveva mandato in onda World War II: From the Frontlines, sei puntate narrate da John Boyega che coprivano l’intero arco del conflitto, dall’espansione tedesca fino alla spinta su Berlino. Quel lavoro aveva vinto nel 2024 due News & Documentary Emmy Awards, per la grafica e per la colonna sonora, e aveva raccontato la guerra mettendo insieme le voci di chi si era trovato su fronti diversi.

La nuova docuserie si presenta come il seguito naturale di quel progetto, con lo stesso formato e la stessa ambizione di far parlare le immagini d’epoca. Cambia il punto di osservazione: al posto dell’intero scacchiere c’è l’avanzata dentro il territorio controllato dal nemico, episodio dopo episodio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI