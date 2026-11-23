Netflix annuncia il primo spin-off di Stranger Things: si intitola Other Worlds: A Stranger Things Adventure e arriverà nel 2028, con una storia e un cast interamente inediti.

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Un prequel che si sposta nel 1955

La nuova serie sarà un prequel, ambientato prima degli eventi della saga madre e prima anche dello spettacolo teatrale The First Shadow. Un teaser diffuso insieme all’annuncio conferma che la vicenda si svolge nel 1955 a Marion, in Nevada, un’epoca e un angolo d’America lontani dalla Hawkins degli anni Ottanta. Al progetto lavorano Matt e Ross Duffer insieme a Kate Trefry, che ne sarà anche showrunner e produttrice esecutiva, mentre la regia dei primi episodi è affidata a Joe Wright. I due fratelli figurano come produttori esecutivi attraverso la loro Upside Down Pictures, e Other Worlds è un’eccezione al loro accordo generale con Paramount.

Storia e cast restano sotto chiave

Trama, personaggi e interpreti non sono ancora stati svelati, e la piattaforma continua a mantenere il riserbo su quasi tutto. Si sa che sarà una storia originale ambientata nell’universo di Stranger Things, con volti nuovi al posto dei protagonisti che avete imparato a conoscere. Nessun membro del cast storico è atteso di ritorno, almeno nelle prime fasi, anche se con il proseguire della serie qualche collegamento non è da escludere del tutto. La conferma dell’ordine è arrivata in occasione dello Stranger Things Day, il 6 novembre, data in cui Will Byers scompare nella prima stagione. Il franchise, peraltro, non si è fermato qui: la serie animata Tales From ’85, già arrivata a due stagioni, ha però attirato molti meno spettatori della versione live-action.

Il film dei Duffer e l’ipotesi di un rinvio

Mentre portano avanti lo spin-off, i Duffer hanno in cantiere anche un event film senza titolo per Paramount, che scriveranno e dirigeranno: l’uscita è fissata al 3 novembre 2028. Il progetto rientra nell’accordo esclusivo di quattro anni che lega i due fratelli allo studio e che copre cinema, televisione e streaming sotto l’etichetta Upside Down Pictures. Se scegliessero di dare la precedenza al film, la serie potrebbe però slittare al 2029.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI