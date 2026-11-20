Nella puntata de 20 novembre di Uomini e Donne Giovanni Grazioso ha annunciato la sua decisione di lasciare il percorso nel programma. I telespettatori erano già al corrente di quanto sarebbe accaduto, tuttavia, in tanti erano curiosi di prendere visione del momento, in modo da capire anche le reazioni dei presenti. Ebbene, contrariamente a quanto accaduto sui socia, lo staff della trasmissione è apparso molto comprensivo nei riguardi di Giovanni, malgrado il suo discorso abbia avuto delle falle. Ma questo non è stato l’unico momento degno di nota. Ad animare la puntata ci ha pensato anche la rissa tra Gemma Galgani e Liat.

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La rissa tra Gemma Galgani e Liat a Uomini e Donne con tanto di secchiata d’acqua

Tra Gemma Galgani e Liat non corre buon sangue, ma nella messa in onda di oggi di UeD le protagoniste hanno toccato il fondo. Le due si sono sfidate in un’esibizione di car wash. La prima è stata Liat, la quale ha coinvolto Giovanni dando luogo ad un momento molto sensuale e spinto. Poi è stata la volta di Gemma che, invece, ha coinvolto Fabio dando luogo ad una performance più divertente che seducente. Tra le due dame, poi, è scoppiata una discussione dopo che la Galgani ha schizzato dell’acqua contro la sua rivale. Le provocazioni della dama hanno spinto Liat ad agire di conseguenza, tant’è che ha raccolto direttamente il secchio d’acqua dal pavimento rovesciandolo sulla testa di Gemma.

Quest’ultima ha reagito malissimo dicendo: “A scema, oh, ma non ho capito“. Nel mentre pronunciava queste parole, poi, Gemma ha anche spintonato Liat sfiorando la rissa che, tuttavia, è stata censurata spostando l’inquadratura su Fabio. Alla fine, Gemma, zuppa fradicia, ha vinto la sfida ricevendo molti più voti della sua antagonista e poi ha lasciato lo studio per asciugarsi e ricomporsi.

Il discorso di Giovanni sul suo addio a UeD: che ha detto e reazioni

Giovanni Grazioso ha lasciato Uomini e Donne. Il tronista è entrato in studio in maniera mesta, dopo che Maria De Filippi lo ha chiamato. La conduttrice ha anticipato di aver già avuto modo di parlare con il ragazzo, ragion per cui era perfettamente consapevole di quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Fatta questa premessa, Giovanni ha preso la parola ed ha ammesso di non stare bene. Ancora una volta Maria si è sentita in dovere di intervenire specificando che il malessere di Giovanni non fosse legato a condizioni di salute, ma psicologiche. Grazioso ha, dunque, proseguito ammettendo di non essere sereno in questo periodo. Negli ultimi mesi la sua vita è stata stravolta dalle esperienze televisive che ha avuto, cosa che lo ha portato ad una notevole esposizione mediatica che gli si è ritorta contro in poco tempo.

Giovanni ha ammesso di non essere in grado di gestire la pressione mediatica, che nell’ultimo periodo è diventata piuttosto pesante. Nonostante tutto, però, il giovane ha spiegato di essere consapevole di rinunciare ad un’esperienza bellissima, cosa che, molto probabilmente, in futuro lo porterà a pentirsi. Al momento, però, non sente di essere se stesso, quindi, non sta bene nel non riconoscersi nelle azioni, nelle parole e nei comportamenti. Inoltre, il tronista ha ammesso anche di non aver dimenticato del tutto la sua ex.

La reazione dei presenti e del web

Il discorso è stato breve e conciso, tant’è che la cosa che ha spiazzato di più è stata la reazione dei presenti. Sul web Giovanni è stato fortemente criticato per il suo comportamento assunto nel programma e per l’epilogo del suo percorso. I presenti in studio, invece, sono apparsi comprensivi. Tina Cipollari ha preso la parola per complimentarsi con Giovanni dichiarando di reputarlo molto sincero. Il ragazzo non è stato in grado di gestire i tanti cambiamenti accaduti nell’ultimo periodo, quindi, ha fatto bene ad andare via se non se la sente di andare avanti.

In quanto a Maria De Filippi, invece, la padrona di casa ha detto pochissime parole. La donna ha semplicemente rassicurato il giovane dicendogli di poter tornare nello studio tutte le volte che vorrà, segno del fatto che non vissuto con rancore la decisione di andare via anticipatamente. Al termine del discorso, la padrona di casa ha “liquidato” Giovanni invitandolo ad andare via, ma prima lo ha abbracciato calorosamente.

Il pubblico da casa, invece, non ha accolto di buon grado questa scelta. A far storcere il naso a molti è stato soprattutto il fatto che Giovanni non abbia speso nessuna parola nei riguardi delle corteggiatrici che erano nel programma per lui. In tanti si sarebbero aspettati almeno delle scuse per aver fatto perdere loro del tempo, quando in realtà non è mai stato convinto di iniziare questo nuovo percorso.