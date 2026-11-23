Mercoledì 25 novembre, in prima serata su La5 a partire dalle 21.15, va in onda “Mai più – Donne oltre la violenza”, il docu-film che Infinity LAB ha realizzato insieme a La5 per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dallo stesso giorno il titolo sarà disponibile gratuitamente anche su Mediaset Infinity.

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Un racconto che intreccia studio, ricostruzioni e materiali inediti

Il testo e l’interpretazione sono di Marco Cortesi e Mara Moschini, la regia è affidata a Bernardo Brizi e la direzione di produzione a Giulia Ferretti. Il film tiene insieme tre registri, la narrazione in studio, le ricostruzioni e le testimonianze dirette, con un obiettivo preciso: trasformare i fatti, oltre a ricostruirli, in una testimonianza di coraggio e speranza.

Il progetto ha il patrocinio di Mediafriends, l’ente filantropico di Mediaset presieduto da Pier Silvio Berlusconi, insieme a Medusa e Mondadori. Rientra nel percorso di Infinity LAB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity attivo dal 2019, dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di filmmaker e case di produzione indipendenti. In precedenza da lì sono passate produzioni come “Fango”, “Effetto Domino” e “Green Storytellers”.

Le quattro protagoniste

Al centro del racconto ci sono quattro donne, le cui vicende vengono accostate per la prima volta. Beatrice Fraschini è sopravvissuta a Milano a un sequestro, gettandosi nel vuoto per sottrarsi all’ex compagno. Lavinia Limido è scampata nel Varesotto a una violentissima aggressione dell’ex marito, Marco Manfrinati, nella quale ha perso la vita il padre Fabio Limido, accorso in sua difesa, in fatti avvenuti a Casbeno nel maggio 2024. Antonietta Gargiulo è sopravvissuta a Cisterna di Latina al tentato omicidio da parte del marito, che invece ha ucciso le due figlie. Elisa Bravi è stata vittima di femminicidio a Ravenna, e oggi la sua voce è portata avanti dai genitori.

Le quattro vicende coprono le principali forme assunte dalla violenza di genere, dal femminicidio allo stalking fino agli abusi di natura economica, e tutte si chiudono su una nota di resilienza e riscatto.

Da serie a lungometraggio, con un passaggio a Venezia

Il film è nato con un’altra forma: l’idea iniziale era una serie televisiva a episodi, poi il network ha chiesto un lungometraggio, pensato per la messa in onda del 25 novembre e per la visione gratuita sulla piattaforma. Le riprese si sono svolte a Palazzo San Giacomo a Russi, in provincia di Ravenna, fino al 13 ottobre, con il supporto del Comune. Prima dell’arrivo in tv, il progetto era stato presentato alla 83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, con un appuntamento fissato al 10 settembre al Lido.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI