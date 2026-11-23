The Take arriva su Netflix il 15 gennaio 2027. Diretto da Fernando Meirelles, è un heist thriller con protagonisti Robert Pattinson e Denzel Washington.

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La rapina alla banca più ricca di Manhattan

Pattinson interpreta Noah, un ex capitano appena congedato dall’esercito, alla ricerca di un equilibrio nella vita civile. Lo recluta Christian Carter, ladro dal carisma irresistibile interpretato da Washington, che gli propone di entrare nella sua squadra per il colpo del secolo: svaligiare la banca più ricca di Manhattan. Il piano, studiato in ogni dettaglio, ha però un intoppo: Rose, la fidanzata di Noah, lavora proprio lì come cassiera. Con il tempo che stringe e i sentimenti in gioco, Noah deve capire di chi può fidarsi se vuole uscire vivo dalla rapina.

Lo stesso Pattinson ha raccontato che il suo personaggio fatica a fidarsi degli altri, pur essendo a sua volta piuttosto abile nell’ingannare.

Regia, sceneggiatura e cast

Alla regia c’è Fernando Meirelles, autore di City of God e The Two Popes, mentre la sceneggiatura è firmata da Simon Kinberg, già autore di Mr. & Mrs. Smith. Meirelles figura anche tra i produttori, insieme ad Audrey Chon e Samson Mucke. Il cast attorno ai due protagonisti è ampio: Daisy Edgar-Jones è Rose, Danai Gurira è Oaklynn, Sean Harris è Logan, Moisés Arias è Gabriel e Justin Kirk è Anderson.

Da Here Comes the Flood all’arrivo in streaming

Il progetto ha una lunga storia. Il titolo originale era Here Comes the Flood e lo sviluppo era partito nel 2020, quando Netflix aveva comprato la sceneggiatura di Kinberg con un accordo a sette cifre; l’uscita era attesa nel 2026, poi è slittata a gennaio 2027. Per Washington e Edgar-Jones è il primo film originale Netflix, mentre Pattinson era già passato dalla piattaforma con The King e The Devil All the Time.

Per la promozione, un trailer non è ancora disponibile, ma il poster in anteprima con i due protagonisti è già stato diffuso. Dal 15 gennaio 2027 il film sarà in streaming e anche in alcune sale selezionate.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI