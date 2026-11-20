Il Consiglio di amministrazione della Rai ha preso atto dei palinsesti inverno-primavera 2027, che gli sono stati illustrati. Nel calendario che accompagnerà il servizio pubblico nei prossimi mesi trovano posto diverse nuove fiction, il ritorno di serie molto seguite e una quota importante di intrattenimento affidata a Stefano De Martino.

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Le nuove fiction e i grandi ritorni

Tra le prime visioni c’è ‘Tutte per una’, con Bianca Guaccero e Nicole Grimaudo, insieme a ‘Il medico di tutti’ con Rocco Papaleo. Arrivano anche ‘Il milanese’, che ha come protagonisti Alessandro Tedeschi e Vittoria Puccini, ‘Game Over’ con Beppe Fiorello accanto a Selene Caramazza, ‘Mamma non mamma’ con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi e ‘Cagnàz’, interpretato da Guido Caprino ed Eugenio Franceschini.

Accanto alle novità si punta su titoli che hanno già un pubblico. Su Rai 1 tornano ‘La preside 2’, ‘Che Dio ci aiuti 9’, ‘Makari 5’, ‘Costanza 2’ e ‘Malinconico 3’, mentre Rai 2 ripropone ‘Rocco Schiavone 7’ e ‘Mare fuori 7’.

Sul fronte dei ritratti biografici, ‘Portobello’ ripercorre con Fabrizio Gifuni, diretto da Marco Bellocchio, la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora, mentre ‘Karol e il calcio di rigore’ è una fiction dedicata a Papa Giovanni Paolo II. Su Rai 1 arrivano anche ‘La promessa di Patrizio’, sulla parabola umana e sportiva del pugile Patrizio Oliva, e il tv movie ‘Lucio’ sulla vita di Lucio Dalla. A 200 anni dalla morte, un film ricorda lo scienziato Alessandro Volta.

Allo spazio dell’impegno civile appartengono ‘Meglio non sapere’, con Cristiana Capotondi, in onda per la Giornata della Memoria delle vittime della Shoah, e ‘Quella domenica di agosto’, che con Andrea Pennacchi e Stefano Scandaletti racconta la strage di Vergarolla. C’è poi la docufiction ‘Cinque vite’, che ricostruisce l’attentato di via D’Amelio attraverso le ultime ore dei cinque poliziotti che vi persero la vita.

Sanremo, la musica e l’intrattenimento

L’appuntamento più atteso è il Festival di Sanremo 2027, in onda a febbraio con Stefano De Martino, che ricopre entrambi i ruoli di conduttore e direttore artistico. La manifestazione avrà una formula rinnovata, pensata per aggiornare il linguaggio senza perdere i tratti della tradizione, come ha spiegato lo stesso De Martino.

Nella settimana successiva al festival debutta ‘Evento Europa’, che porta la musica italiana a Madrid e a Parigi con due appuntamenti, mentre i ‘Latin Grammy Celebra’, sviluppati con la Latin Recording Academy, vedono ancora De Martino alla conduzione. Torna anche ‘Canzonissima’, per il quale conduzione e date non sono ancora stati definiti. Su Rai 2 Enrico Brignano è protagonista de ‘I sette re di Roma’, remake del film di Luigi Magni che aveva in Gigi Proietti il suo interprete.

Nel day time di Rai 2 arriva ‘Ultima chiamata’ con Vittorio Brumotti, mentre su Rai 3 Licia Colò conduce il nuovo programma divulgativo ‘La scoperta’. Su Rai 1 Vincenzo Salemme firma e interpreta ‘E fuori nevica’, che mette in scena tre fratelli costretti a convivere per un’eredità, trasmesso in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli.

Cultura, sport e il canale per la generazione Alpha

Il palinsesto culturale si affida a volti consolidati: tornano ‘Ulisse’ e ‘Passaggio a Nord Ovest’ con Alberto Angela, mentre ‘Vita d’artista’ porta Jacopo Veneziani in due prime serate su Rai 3, dedicate alle città e agli artisti che hanno lasciato il segno nella storia dell’arte. Sempre su Rai 3, in seconda serata, va ‘Renzo Arbore – Una vita in scena’, una serie biografica su una delle figure più originali e influenti dello spettacolo italiano.

Lo sport occupa una fetta consistente della programmazione: la Coppa del Mondo di sci, i Campionati Europei indoor di atletica leggera, il Sei Nazioni di rugby, le classiche di primavera e il Giro d’Italia. C’è anche la 38ª America’s Cup, che si disputerà per la prima volta in Italia, nel Golfo di Napoli.

Da febbraio parte infine il nuovo canale Rai V/be, un marchio multipiattaforma destinato alla generazione Alpha, con contenuti pensati per i ragazzi tra i 10 e i 14 anni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI