Giovedì 19 novembre 2026 si tiene il quinto Live Show di X Factor 2026, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. I sette artisti ancora in gara presentano per la prima volta i propri inediti. Giorgia conduce, con Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi al tavolo dei giudici.

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Come funziona la quinta puntata

Mancano due appuntamenti alla finale, in programma il 3 dicembre, e la serata si divide in due manche. Nella prima i concorrenti portano davanti al pubblico i propri inediti, il momento che serve a mostrare un’identità musicale costruita in queste settimane nello show Sky Original prodotto da Fremantle. Nella seconda si torna alle cover, sette interpretazioni pensate per mettere alla prova voce e presenza scenica.

I brani sono distribuiti così: Giacomo Calò canta Lose Control di Teddy Swims, Teo Bok si misura con Always dei Bon Jovi, Le Distanze con Il mondo di Jimmy Fontana, nell’arrangiamento firmato da Ennio Morricone, e Patrizia con Listen di Beyoncé. Alex Fontana sceglie Young and Beautiful di Lana Del Rey, brano che fa parte della colonna sonora de Il grande Gatsby di Baz Luhrmann, camilla When We Were Young di Adele e i Mad-Dog Psycho Killer dei Talking Heads.

Finite le due manche, i due concorrenti con meno voti si affrontano nel ballottaggio davanti ai giudici. Con una maggioranza si arriva all’eliminazione immediata, mentre in caso di parità decide il pubblico attraverso i 200 secondi di Tilt.

La diretta va in onda dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago sul canale 108 di Sky Uno e su NOW, e resta disponibile on demand e su Sky Go. In chiaro la puntata si recupera il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo. Prima dello show torna Ante Factor con Mariasole Pollio, che raccoglie dal teatro le impressioni di concorrenti, giudici e ospiti. Proseguono poi Daily, dal lunedì al venerdì alle 20:30, e Road To X Factor 2026, il mercoledì alle 21:15 su Sky e NOW.

Gli inediti dei sette concorrenti

I brani originali saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte di venerdì 20 novembre per Warner Music Italy, sotto le label Atlantic Records e Warner Records.

Nella squadra di Francesco Gabbani, Giacomo Calò presenta A un passo da, ballad scritta e composta da Giuliano Sangiorgi che racconta il dolore e il senso di vuoto dopo la fine di un amore, fino alla richiesta di non perdersi del tutto. Teo Bok firma Believe Me con Andres Recio, su musica di Olmo Zucca, che segue anche la produzione insieme a Luca Pretolesi. Il pezzo mescola pop, funk e atmosfere cinematografiche per parlare del legame tra l’artista e la musica, punto d’arrivo di un percorso culminato nel ritorno in Italia dopo anni all’estero.

Per Irama arrivano Missione di soccorso de Le Distanze, scritto e composto dal gruppo con Gianmarco Manilardi e OMÄR e prodotto da Dani Galenda e Berry, dove archi classici, elettronica e synth accompagnano una critica sociale affidata allo sguardo di chi si sente fuori posto in una città nevrotica, e RIMAN di Patrizia, che alterna italiano e napoletano per raccontare lo smarrimento davanti ai cambiamenti e il percorso di crescita. Il titolo gioca su un doppio significato: la voglia di restare nella propria zona di comfort e la possibilità di guardare al domani superando le paure. Testo e musica portano le firme di Antonio Mazzariello, Sofia Marsella, Enrico Esposito e Lorenzo Biscione, con Glosie alla scrittura del testo, mentre la produzione è di Dani Galenda.

Per Jake La Furia c’è Vivian di Alex Fontana, canzone pop-rock che racconta una relazione sentimentale complessa, segnata da un dualismo emotivo e fisico tra desiderio, carnalità e rifiuto dell’intimità. Testo e musica portano la firma dell’artista insieme a Lorenzo Lumia, Simone Reo e Gianmarco Manilardi, che si occupa anche della produzione.

Paola Iezzi schiera camilla con Solo noi, ballad intima e introspettiva sulla crescita personale e sulla ricerca di un equilibrio interiore, che invita a liberarsi dalle regole che ci imponiamo e dal bisogno di tenere tutto sotto controllo (testo di Riccardo Schiara e J4rk, musica e produzione di Giordano Colombo). Schiera inoltre i Mad-Dog con Pericolosa, manifesto brit rock energico e spontaneo, in cui le strofe critiche verso gli stereotipi dello showbiz lasciano spazio a un ritornello provocatorio e pop, per rivendicare un’identità che vuole distinguersi. Il pezzo è scritto dai quattro componenti con Andrea Bonomo e Diego Caterbetti, in arte Naska, e musica e produzione sono firmate dagli stessi autori con Giordano Colombo.

Sul palco Artemas e Settembre

La serata si apre con Artemas, cantautore britannico tra le voci più interessanti dell’alt-pop. La fama internazionale gli arriva nel 2024 con i like the way you kiss me, hit virale entrata nella Top 15 della Billboard Hot 100 e capace di superare 1,6 miliardi di stream. Il suo sound è un impasto di pop cupo e ammaliante, influenze alternative e scrittura emotiva. Dopo i mixtape pretty, yustyna, LOVERCORE e Getting Up To No Good, è impegnato in un tour europeo da headliner con tutti i biglietti venduti e prepara nuova musica per il 2027.

Settembre torna invece su un palco che lo ha lanciato, visto che il suo percorso è iniziato proprio nella famiglia di X Factor. Nel 2025 ha vinto il primo premio tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo, dove ha portato Vertebre, e ha aggiunto il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Enzo Jannacci e il Premio SIAE per il miglior videoclip. Il brano ha poi ottenuto il Disco d’Oro. Nel 2026 sono usciti i singoli Due settimane e Lentiggini, mentre nel 2027 tornerà nei club con tre date: Pozzuoli il 9 marzo, Roma il 15 e Milano il 20.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI