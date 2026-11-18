Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci sarà un episodio davvero degno di nota. Due esponenti del Trono Over arriveranno quasi alle mani, dando luogo ad un momento epico per i fan della trasmissione. I protagonisti di questo acceso scontro saranno Giovanni e Cristiano. Ad essere coinvolte, poi, saranno anche due dame, ovvero, Barbara De Santi e Rosanna Siino. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, la scena sarà davvero esilarante e molto concitata, ragion per cui non si sa se sarà soggetta a qualche censura da parte di Maria De Filippi.

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I dettagli sulla rissa tra Giovanni e Cristiano del Trono Over di Uomini e Donne

A Uomini e Donne ne accadranno presto delle belle. Nelle messe in onda che verranno trasmesse tra qualche giorno, molto probabilmente entro la fine di questa settimana o, al massimo, l’inizio della prossima, due cavalieri daranno luogo quasi ad una rissa. Tra Giovanni e Cristiano non è mai corso buon sangue, ma il loro reciproco livore si esaspererà nel momento in cui il primo confesserà di essere uscito anche con Rosanna Siino oltre che con Barbara. Questo provocherà un forte dispiacere nellaDe Santi. La donna, presa dallo sconforto, avrà uno sfogo dietro le quinte, durante il quale ammetterà di essere innamorata del cavaliere.

Dopo questo momento di incomprensione, però, i due usciranno di nuovo insieme e racconteranno di essere stati molto vicini e intimi. La situazione degenererà nel momento in cui arriverà alla redazione un messaggio di Rosanna, assente in studio, in cui rivelerà di aver sentito Giovanni proprio quella sera stessa. Tale situazione inasprirà così tanto gli animi al punto da coinvolgere anche altri presenti, tra cui Cristiano. Il cavaliere dirà delle frasi poco carine su Rosanna, che verrà da lui definita come “bassa”. Giovanni si sentirà subito in dovere di prendere le parti della dama, che peraltro non essendo presente in studio non si sarebbe potuta difendere. I due si avvicineranno a muso duro e Giovanni arriverà a spingere Cristiano. Barbara si vedrà costretta ad intervenire cercando di allontanare i due uomini e scongiurare la rissa vera e propria.

Possibili tagli e censure da parte di Maria De Filippi

La situazione degenererà nel giro di poco tempo e si protrarrà dietro le quinte della trasmissione. Questo particolare, dunque, fa sorgere dei sospetti circa l’effettiva messa in onda di tali contenuti. Al momento, infatti, non si sa se il tutto sia stato ripreso perfettamente dalle telecamere né, tanto meno, se la conduttrice deciderà di mandare in onda tale contenuto integralmente, tagliarne dei pezzi, o censurarlo del tutto. Dunque, non resta che attendere per scoprirlo.