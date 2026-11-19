Su Rai1, mercoledì 2 dicembre, va in onda lo speciale Duetti di Tale e Quale Show, decima puntata del varietà condotto da Carlo Conti. I concorrenti si esibiranno in coppia, in una serata costruita attorno ai grandi duetti della musica italiana e internazionale.

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Come funziona lo speciale

Rispetto alle puntate tradizionali la formula cambia: sul palco salgono complessivamente 21 artisti, divisi in nove coppie più un trio, quello formato da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Ogni formazione interpreta un celebre duetto del repertorio italiano e internazionale, e a fine serata viene proclamata la coppia vincitrice.

Chi compone la giuria

Le esibizioni saranno valutate dal terzetto formato da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Accanto a loro siederà un quarto giudice, e non è escluso che se ne aggiunga un quinto.

Le imitazioni in programma

Questi i concorrenti e gli artisti che interpreteranno:

Vladimir Randazzo: RuPaul ed Elton John

Roberta Morise: Gianna Nannini ed Edoardo Bennato

Andrea Perroni: Eros Ramazzotti e Anastacia

Selma: Diana Ross e Lionel Richie

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli: Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro

Jasmine Carrisi: Gaia e Tony Effe

Anna Pettinelli: Amedeo Minghi e Mietta

Paola Perego: Al Bano e Romina Power

Maddalena Corvaglia: Olivia Newton-John e John Travolta

Stefano Meloccaro: Francesco De Gregori e Lucio Dalla

Fa parte del cast anche Max Paiella, che però salterà l’appuntamento per impegni teatrali.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI