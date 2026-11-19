Selvaggia Lucarelli torna sullo scontro con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip e, sulle pagine del settimanale Chi, racconta di essere rimasta spiazzata dalla contestazione ricevuta in diretta. Nel discorso entra anche Barbara d’Urso, con una battuta sugli ultimatum che non le appartengono.

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Lo scontro in studio

Il battibecco era cominciato lunedì 9 novembre, quando l’opinionista ha dato della bulla a Guendalina Tavassi. Venerdì 13, in chiusura della 18ª puntata, la conduttrice ha rinfacciato alla Lucarelli di valutare con poca obiettività il gruppo dei giovani e quello dei senior. La diretta interessata ha reagito male: in onda ha afferrato il telefono e ha risposto piccata.

“Sì, sono arrabbiata, abbastanza, abbastanza”.

A sentirla, il cellulare è semplicemente il suo modo di reagire quando sale la tensione: scorre distrattamente le notifiche sul suo iPhone, una dietro l’altra, senza guardarle davvero.

«Sono stata redarguita»

A coglierla di sorpresa è stato il merito della critica, più che il tono. Le veniva contestato proprio l’esercizio delle sue opinioni personali, cioè la ragione per cui è stata ingaggiata nel programma.

“Sono stata improvvisamente redarguita per le mie opinioni e sono rimasta sorpresa perché non mi aspettavo che Ilary mi criticasse”.

Al settimanale spiega che la sua posizione resta quella di chi sta lì per dire ciò che pensa: prendere le parti di qualcuno, quando si esprimono opinioni personali, non è un difetto, e in questa edizione significa semmai stare dalla parte di chi parte svantaggiato per tifo, popolarità e strumenti a disposizione. A 24 ore di distanza, su Instagram, aveva comunque ridimensionato la vicenda, liquidandola come qualcosa di poco conto, sulla falsariga di quanto era già accaduto nella puntata precedente.

La stoccata a Barbara d’Urso

Il passaggio più tagliente arriva quando Lucarelli prende le distanze da chi, davanti alle telecamere, alza la posta fino a mettere sul tavolo la propria permanenza.

“Io, se mi innervosisco, comincio a fare scroll nervoso sul telefono, al massimo. Non chiedo la testa di Ilary, non dico ‘o lei o me’, altrimenti riderebbero tutti e, un momento dopo, ci sarebbe già Stefania Orlando al mio posto”.

Il riferimento è a Barbara d’Urso e all’aut aut che aveva posto in diretta sulla sua permanenza o su quella di Guillermo Mariotto, dopo l’attacco ricevuto dal collega a Ballando con le Stelle.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI