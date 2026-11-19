Semifinale e finale delle Nitto ATP Finals cambiano canale. Mediaset ha deciso di spostare su Italia 1 le partite decisive del torneo di Torino, in calendario sabato 21 e domenica 22 novembre: Canale 5, l’ammiraglia del gruppo, resta fuori dal gran finale dell’edizione 2026.

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Il gran finale trasloca su Italia 1

Doveva essere il colpo televisivo dell’autunno: a febbraio Mediaset aveva acquisito i diritti in chiaro del torneo validi fino al 2030, strappandoli alla Rai dopo anni di concorrenza sul mercato sportivo. Senza Jannik Sinner, però, il pubblico generalista si è raffreddato, e i vertici di Cologno Monzese hanno dovuto riscrivere il palinsesto del weekend. La semifinale di sabato 21 novembre e la sfida per il titolo del giorno dopo andranno in onda sulla seconda rete del gruppo e non più sull’ammiraglia.

È un ridimensionamento evidente rispetto alle ambizioni della vigilia, ma serve a non bruciare una fascia strategica di Canale 5 con ascolti che non reggono il confronto con il resto della programmazione.

I numeri di una domenica da dimenticare

Il campanello d’allarme è suonato domenica 15 novembre, quando Canale 5 ha trasmesso il match inaugurale tra Alexander Zverev e Rafael Jódar. Per liberare lo spazio pomeridiano, Mediaset aveva spostato al sabato lo slot domenicale di Amici, un titolo che viaggia stabilmente sopra il 20% di share. Il bilancio è stato deludente: 1.268.000 spettatori e il 10,88%, meno della metà degli standard del talent e sotto la media giornaliera della rete, ferma al 14,44%. Sulla rete concorrente la prima parte di Domenica In ha toccato il 23,2% con 2.720.000 spettatori, doppiando di fatto il tennis. Il 2025 è lontanissimo: la finale tra Sinner e Alcaraz tenne incollati allo schermo più di 5 milioni di spettatori con il 28,7% di share.

Il passaggio dei match dei gironi su Italia 1 ha lasciato la situazione com’era. Nelle finestre e negli speciali dedicati alle ATP Finals la seconda rete di Mediaset viaggia su una media di 325.000 spettatori e il 2,73% di share. Lunedì 16 novembre gli spazi delle 20:14 e delle 22:25 hanno raccolto 520.000 spettatori (2,70%) e 501.000 (2,98%), mentre la partita serale tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev ha superato il milione di spettatori. Martedì 17 novembre gli appuntamenti sono scesi a 409.000 (2,07%) e 428.000 (2,47%), con Zverev e Shelton fermi intorno agli 812.000. Solo le fasce notturne hanno alzato un po’ la media, dal 7,64% registrato alle 02:49 di lunedì all’1,64% della notte di martedì.

Perché la Rai aveva rinunciato ai 4 milioni

Il dietrofront riporta al centro la scelta compiuta a inizio anno dalla tv pubblica, che aveva lasciato cadere il rinnovo dopo che l’ATP aveva più che quadruplicato la richiesta per il pacchetto in chiaro da 8 incontri, passando da 900.000 euro a 4 milioni di euro. In un’annata già carica di spese per Olimpiadi e Mondiali, Viale Mazzini aveva giudicato l’investimento troppo rischioso. Pesavano due fattori: l’incognita campioni, perché gli ascolti del tennis in chiaro esplodono soltanto nelle fasi finali e a condizione che in campo ci siano stelle di prima grandezza, e i limiti pubblicitari, con un tetto di affollamento che avrebbe reso difficile rientrare della cifra.

La Rai era arrivata a offrire fino a 2 milioni di euro, con una formula modulare subordinata a diverse condizioni, tra cui l’eventuale approdo di Sinner in finale. Mediaset ha invece messo subito sul piatto 4 milioni senza alcun vincolo, confidando in una raccolta pubblicitaria più aggressiva e distribuita su più reti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI