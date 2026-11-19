Il nome del sostituto di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle viene fuori solo adesso, ed è uno che nessuno aveva messo in conto. Nella sua newsletter Selvaggia Lucarelli racconta che la produzione aveva già contattato Roberto D’Agostino, giornalista e fondatore di Dagospia, per sapere se fosse disponibile a sedersi in giuria al posto della conduttrice.

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Il piano b non era Simona Ventura

Quando Barbara d’Urso ha lasciato intendere di voler uscire dal programma, a Ballando con le Stelle nessuno si è messo a rincorrerla. L’alternativa, scrive Lucarelli, era già pronta.

Quello che Barbara non sa è che dopo le sue velate minacce di lasciare, a Ballando erano già pronti a sostituirla senza tirarla per la giacchetta

In cima alla lista non c’era Simona Ventura, circolata più volte come possibile sostituta, ma una figura esterna al cast: Roberto D’Agostino. Il giornalista aveva già ricevuto un contatto per sapere se fosse disponibile, e si aspettava solo di capire cosa avrebbe deciso la giurata. Il passo sarebbe avvenuto tra la domenica e il lunedì, i giorni in cui d’Urso si era presa del tempo per riflettere. Un dettaglio curioso: l’approdo della conduttrice in giuria era stato annunciato con largo anticipo, come un accordo reso pubblico prima del tempo.

Le lettere, il silenzio della domenica e la decisione di restare

Per arrivare al piano b bisogna tornare a sabato sera, quando Guillermo Mariotto le ha spruzzato addosso del profumo sostenendo di sentire una puzza. Lei si è offesa, ha chiesto a Milly Carlucci di intervenire e ha messo la questione in termini netti: o me o lui. La risposta, però, è stata diversa da quella attesa. Secondo Lucarelli il messaggio era chiaro: Ballando non accetta aut aut e non discute la presenza di Mariotto, che sta in trasmissione da vent’anni.

La domenica sarebbe quindi trascorsa senza alcun contatto: d’Urso aspettava scuse e una telefonata dalla produzione, che non sono arrivate. Poi c’è stato uno scambio di lettere tra lei e gli autori, mentre la decisione continuava a slittare. Fiorello, che aveva criticato il programma, ha letto in diretta il messaggio in cui lei annunciava che sabato sarebbe stata regolarmente al suo posto, e così la sorpresa è saltata. Milly Carlucci ha gettato acqua sul fuoco rinviando ogni risposta a sabato, scelta che secondo Lucarelli serviva anche ad alimentare l’attesa per la puntata.

Mariotto accanto a d’Urso

Per l’ottava puntata i due si ritroveranno uno vicino all’altra: Mariotto prenderà il posto di Alberto Matano e starà seduto accanto a d’Urso. L’avvicinamento viene presentato come un segnale di distensione, e la newsletter ci ironizza sopra senza risparmiarsi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI