Netflix ha annunciato l’inizio della produzione di Patricia, il dramma sulla violenza domestica diretto da Juan Diego Botto e interpretato da Penélope Cruz, che è anche produttrice attraverso la sua società audiovisiva Moonlyon.

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Cruz e Moonlyon, il debutto nella finzione cinematografica

Per Botto è il secondo lungometraggio da regista: nel 2022 aveva esordito con il thriller sociale On the Fringe, dove aveva già lavorato con Cruz. Patricia segna invece il primo film narrativo di Moonlyon, la casa di produzione che l’attrice ha creato nel 2022 all’interno del gruppo spagnolo Imagina, con sede a Barcellona e ribattezzato a settembre dopo la riorganizzazione di Grup Mediapro. Il primo ciak è atteso per il 1° dicembre.

La fuga da un rapporto violento e il secondo inferno, i tribunali

Cruz interpreterà la protagonista, Patricia, una donna che riesce a sottrarsi a dodici anni di relazione abusiva e si trova davanti a una prova altrettanto dura, quella delle aule di giustizia, dove a spaventarla è soprattutto il benessere dei figli. Fanno parte del cast anche Goya Toledo, Ramón Barea e Dylan Radley, insieme ad altri interpreti.

Le parole di Cruz, Botto e Netflix

L’attrice spagnola racconta di aver seguito il progetto per più di due anni e di arrivare sul set con grande eccitazione. Definisce la storia necessaria e il personaggio rappresentativo di molte altre donne che, come Patricia, subiscono ogni giorno questo tipo di violenza.

«È stato un cammino bello e intenso accanto al mio caro Juan Diego Botto. Juan ha scritto una sceneggiatura meravigliosa ed è un onore raccontare questa storia con lui. È una storia molto necessaria, e un privilegio immenso interpretare questo personaggio».

Cruz ha aggiunto di essere molto grata per la risposta di Netflix in Spagna da quando la piattaforma ha letto il copione. Ricorda che è il suo primo film con l’azienda e che difficilmente si sarebbe potuto chiedere di più per la cura e l’attenzione ricevute. Il regista ha spiegato che alla base ci sono due anni di scrittura e un lungo lavoro di ricerca, con ore di interviste a donne che hanno scelto di affidargli le proprie storie, e ha parlato di un privilegio nel raccontarle con questo cast e questa squadra creativa.

Netflix è arrivata in Spagna nel 2015 e da allora ha costruito nel Paese il suo più grande polo produttivo europeo dedicato alle opere non in lingua inglese. Per i dieci anni dall’arrivo ha promesso oltre 1 miliardo di euro di investimenti nella produzione spagnola tra il 2025 e il 2028. Diego Ávalos, vicepresidente degli originali per Spagna, Portogallo e Paesi nordici, ha espresso soddisfazione per il fatto di affiancare Botto e Cruz nel loro primo film per Netflix in Spagna.

«Alcune storie ci stanno a cuore per quello che raccontano e per come lo raccontano, e Patricia è una di quelle rare e indimenticabili: coraggiosa, portata in vita da una squadra straordinaria».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI