Paramount+ porta la nona stagione di FBI True il 1° dicembre, e il trailer appena diffuso anticipa le storie che verranno raccontate. La docuserie true crime segue il lavoro degli agenti del Federal Bureau of Investigation, in servizio e in pensione, dentro casi molto noti e altri rimasti ai margini.

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I casi al centro della nuova stagione

Il primo caso è la scomparsa di Dylan Rounds, l’adolescente che ha dato il via a una vasta caccia all’uomo nelle zone rurali dello Utah. Della vicenda la serie segue soprattutto l’esame forense del telefono, recuperato dopo essere stato gettato in uno stagno, ricostruito e riparato. Le ricerche erano state guidate dal Box Elder County Sheriff’s Office, che vi aveva dedicato tutti i suoi detective con il supporto dell’FBI, e portarono al ritrovamento dei suoi stivali insanguinati dietro un cumulo di terra, a circa 275 metri dal camion per il grano.

Il secondo è una sparatoria avvenuta a Brooklyn nel 2018. Un agente dell’FBI, in auto durante un appostamento di sorveglianza, viene colpito da alcuni membri di una banda mentre parla al telefono con la moglie, per ragioni del tutto estranee all’indagine in corso. A raccontare l’accaduto è lo stesso agente, con un resoconto di prima mano; sul posto accorrono i colleghi, ma nel quartiere nessuno sembra disposto a parlare contro chi ha sparato.

La terza storia è quella di Somer Thompson, la bambina di 7 anni rapita e uccisa in Georgia, sparita mentre tornava a casa da scuola. La serie ricostruisce la caccia al suo assassino e il lavoro congiunto dell’ufficio FBI di Jacksonville con gli sceriffi del territorio, in un’indagine che non ha fatto mancare i sospettati. La stagione dedica spazio anche a un’altra vicenda, quella dell’agente Wayne Manis e della sua indagine sul gruppo suprematista bianco The Order.

Chi firma la serie

Dietro FBI True ci sono Shawn Efran per Bright North Studios, Craig Turk per Thinking Hat Productions e Anne Beagan per Anne Beagan Productions, tutti produttori esecutivi. A guidare la serie, come showrunner e produttore esecutivo, è Solly Granatstein, affiancato da Morgan Hertzan e Azadeh De Leon. Per See It Now Studios i produttori esecutivi sono Susan Zirinsky e Terence Wrong, con Aysu Saliba e Cara Tortora come supervising producer.

Il programma ha esordito nel 2023 e da allora ha pubblicato più stagioni nello stesso anno; l’ottava è arrivata in primavera, a marzo. Tra i casi affrontati in passato ci sono l’omicidio di Gianni Versace, gli attentati alle Olimpiadi del 1996 e la caccia alla talpa Robert Hanssen, accanto a vicende meno conosciute come l’organizzazione paramilitare neonazista The Base, l’attentato del 1980 all’Harvey’s Resort Hotel in Nevada e la ricerca dello Yosemite Killer.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI