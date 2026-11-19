Paramount+ ha ordinato Clandestine, la nuova serie di Brit Marling e Zal Batmanglij, la coppia creativa dietro The OA e A Murder at the End of the World. Nel cast ci saranno la stessa Marling e Tilda Swinton: per l’attrice premio Oscar è il più grande impegno televisivo della carriera.

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Un drama familiare tra le élite di Washington

La serie è un dramma familiare ad alta tensione ambientato nel mondo dell’élite politica della capitale americana, ma i dettagli della trama non sono stati resi noti. La produzione è di Sister Pictures, studio indipendente che fa capo a Sister Group. Marling e Batmanglij firmano la sceneggiatura insieme a Rory Haines e Sohrab Noshirvani, tutti e quattro anche produttori esecutivi. Jane Featherstone (Chernobyl, Black Doves) segue il progetto come produttrice esecutiva per Sister Pictures, Blake Holland e Alice Tyler sono co-produttori esecutivi e Callum Devrell-Cameron è il produttore.

Un via libera che nasce dalla vecchia gestione di Paramount+

Sviluppo e primo via libera risalgono alla gestione precedente della piattaforma, quella di Cindy Holland come presidente del direct-to-consumer. Il casting di Swinton era ormai ben avviato quando la chiusura della fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery, a ottobre, ha cambiato i vertici. Paramount+ è passata sotto la responsabilità di Casey Bloys, capo dei contenuti di HBO e HBO Max, diventato co-presidente e chief content officer direct-to-consumer della nuova realtà nata dall’operazione Skydance. Holland è uscita alla vigilia della chiusura dell’operazione e due settimane dopo l’ha seguita Jane Wiseman, responsabile degli originali di Paramount+ e sua stretta collaboratrice, che aveva portato avanti proprio lo sviluppo di Clandestine.

Lo sviluppo era cominciato in Sister quando Holland era amministratrice delegata dello studio. La manager ha lasciato l’incarico a ottobre 2024 per diventare consulente senior di David Ellison, allora al vertice di Skydance, e dopo la fusione è arrivata alla presidenza DTC di Paramount Skydance, nell’agosto 2025.

Oggi la serie è seguita da Francesca Orsi, presidente delle serie e dei film drammatici di HBO. Nella nuova struttura il team di Wiseman risponde a Sarah Aubrey, già responsabile degli originali di HBO Max, che ora guida Paramount+, Max Originals e la programmazione internazionale. Aubrey e Orsi stanno passando in rassegna il catalogo drama della piattaforma e, almeno per ora, nessuna delle sue serie si sta spostando su HBO. Per Orsi il cerchio si chiude, perché anni fa era stata tra chi aveva provato ad aggiudicarsi Clandestine.

Una gara vinta su FX e HBO, con il casting ancora aperto

Lo script è stato proposto la scorsa primavera con Marling già pronta a recitare, e Paramount+ se l’è aggiudicato in una competizione con FX e HBO: il via libera informale sarebbe arrivato insieme all’offerta vincente. La scelta degli interpreti principali, pur non essendo formalmente vincolante per l’ordine della serie, era considerata decisiva. Per questo la piattaforma non ha annunciato il progetto e ha preferito proseguire con la ricerca degli altri protagonisti accanto a Marling, un processo partito in estate e ancora in corso. Un portavoce di Paramount+ non ha voluto commentare.

La doppia sfida tra Paramount+ e FX aveva una sua logica: Holland aveva sviluppato e ordinato The OA quando guidava gli originali in lingua inglese di Netflix, mentre John Landgraf e il suo team di FX avevano sviluppato e preso A Murder at the End of the World.

Tilda Swinton e il sodalizio con Marling e Batmanglij

Per Swinton, vincitrice del premio Oscar, questo è il progetto televisivo più importante affrontato finora: all’inizio della carriera aveva recitato in due miniserie britanniche. Sul grande schermo l’abbiamo vista di recente in The Room Next Door di Pedro Almodóvar, in Ballad of a Small Player di Edward Berger e in The End di Joshua Oppenheimer.

Marling e Batmanglij si erano fatti notare nel 2011 con l’indipendente Sound of My Voice, da loro scritto, diretto da Batmanglij e interpretato da Marling. Presentato al Sundance, il film ha portato a due candidature agli Indie Spirit Award, come miglior opera prima e come miglior attrice non protagonista per Marling.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI