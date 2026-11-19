Netflix farà di Grendel, uno dei fumetti indipendenti più longevi di sempre, una serie animata per adulti. L’annuncio è arrivato mercoledì 18 novembre, insieme al nome di chi la guiderà: Bobak Esfarjani.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Una serie animata per adulti guidata da Bobak Esfarjani

Esfarjani firma sceneggiatura, supervisione e produzione esecutiva del progetto. Nel suo curriculum ci sono Widow’s Bay, di cui è stato produttore, oltre a WandaVision e Alien: Earth, e un premio Emmy. L’animazione è affidata allo studio francese Bobbypills, che ha già lavorato a Creature Commandos di DC e ha animato Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix per Netflix, con anche Jim Queen tra i crediti. Tra i produttori esecutivi compaiono inoltre Chris Tongue, Tim Wiesch e Jay Komas per Dark Horse Entertainment, Lydia Antonini e lo stesso Wagner.

John Derderian, vicepresidente di Netflix per le serie animate e per i contenuti kids & family, ha spiegato che l’adattamento seguirà la strada tracciata dal fumetto, uscendo dagli schemi classici del genere supereroistico:

Grendel has been at the forefront of independent comics for over forty years, and we’re thrilled to bring Matt Wagner’s creation to Netflix. Like the comic, this animated series will break the traditional superhero mold just as Matt’s time-honored comic book has always done. Bobak, Dark Horse Entertainment and Bobbypills are bold storytellers who love this world as much as its fans do, and we’re so excited to partner with them to bring this story to screen.

La storia di Hunter Rose, fra vendetta e derive criminali

Il fumetto nasce dalla penna di Matt Wagner ed esordisce nel 1982 per Comico. Oggi lo pubblica Dark Horse Comics, e il suo punto di partenza dichiarato è il mostro del Beowulf. Al centro c’è Hunter Rose, scrittore la cui esistenza si ribalta dopo l’omicidio della donna che ama. Da quel trauma prende forma Grendel, un vigilante ossessionato dalla vendetta, combattuto tra il ritorno a una vita normale e una deriva che lo avvicina molto più a un cattivo che a un eroe.

Wagner ha accolto con entusiasmo il passaggio della sua creatura al disegno animato e ha sottolineato che la nuova versione mantiene il tono dell’originale senza addolcirlo:

It’s incredibly exciting to see my creation finally make this leap to the animated screen. Netflix’s dynamic new series retains the source material’s dark adult themes and also brings a fresh and thrilling approach to the narrative. This is Grendel as I’ve always wanted to see the character portrayed, a hyper-kinetic level of action, bracing explosions of violence and a poignant engaging storyline.

Il precedente live-action e il posto nella libreria animata

Quello di Grendel non è il primo tentativo di approdare sullo schermo. Nel 2021 Netflix aveva ordinato una versione live-action da otto episodi, sviluppata da Andrew Dabb, showrunner di Supernatural, con Abubakr Ali nei panni di Hunter Rose; il progetto è stato poi abbandonato nel 2022. Per la nuova serie animata, per ora, non sono stati comunicati né il cast delle voci né una data di uscita.

Quando arriverà, Grendel andrà ad aggiungersi alle produzioni animate per adulti già presenti sulla piattaforma, tra cui BoJack Horseman, Big Mouth, Love, Death & Robots e Mating Season.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI