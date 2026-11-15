La sesta stagione di The Chosen è disponibile da oggi, domenica 15 novembre, su Prime Video: i primi tre episodi sono già in streaming, mentre i restanti usciranno una volta alla settimana.

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Come escono i sei episodi

La stagione conta sei puntate. Le prime tre sono online da questa mattina, la quarta arriva domenica 22 novembre, la quinta il 29 novembre e la sesta il 6 dicembre. Dopo di che la storia continuerà al cinema, con un film conclusivo atteso per il 12 marzo 2027.

Per la prima volta una stagione della serie va in streaming prima di passare in sala. La quinta aveva seguito il percorso inverso: era uscita nei cinema in tre parti nella primavera del 2025 e su Prime Video era arrivata solo il 15 giugno dello stesso anno. La sesta stagione è esclusiva della piattaforma negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

La storia dell’ultimo giorno

Il racconto ruota attorno alle ultime ore di Gesù, viste attraverso le vite di chi gli vuole bene e di chi lo condanna. Dallas Jenkins, che ha creato la serie e ne cura la regia, ha spiegato che il team ha pensato questa parte della storia fin dall’inizio con un doppio percorso, televisivo e cinematografico.

Come vederla e quanto costa

Per guardare gli episodi serve un abbonamento a Prime Video, che in Italia costa 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro all’anno ed è incluso in Amazon Prime. Per eliminare la pubblicità si aggiungono 1,99 euro al mese, e i nuovi clienti possono contare su 30 giorni di prova gratuita.

Quando la messa in onda sarà terminata e la finestra di esclusiva di 90 giorni, che decorre dal momento in cui tutte le puntate sono disponibili, sarà scaduta, gli episodi diventeranno gratuiti sull’app di The Chosen. Per ora non è stata comunicata una data precisa. Le prime cinque stagioni sono su Prime Video e si vedono senza costi anche sull’app della serie.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI