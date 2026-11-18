La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 18 novembre 2026, riparte da dove il racconto si era fermato: dal trono classico di Giacomo e dal bacio con Alessandra. Su Canale 5 l’appuntamento è alle 14.45.

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Il bacio tra Giacomo e Alessandra

Il tronista Giacomo Vacalebre è al centro della puntata: nell’esterna con Alessandra l’ha baciata. Lei aveva preparato l’incontro con un bicchiere di vino rosso e la luce di un camino sullo sfondo, e la serata si è chiusa con il primo bacio del suo percorso al trono. Il gesto mostra come il tronista stia vivendo la conoscenza con la corteggiatrice e dà il via alla puntata di oggi.

La delusione delle corteggiatrici

In studio l’umore è diverso: diverse corteggiatrici si sono mostrate deluse per come Giacomo si è comportato. Il bacio con Alessandra cambia il trono, perché gli equilibri tra le ragazze che lo corteggiano si spostano, e la delusione di alcune di loro nasce proprio da questo nuovo assetto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI