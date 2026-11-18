Da lunedì 23 novembre a domenica 29 novembre La Promessa torna su Rete 4 con una nuova settimana di puntate in prima visione. L’appuntamento è intorno alle 19:45, la replica del mattino propone due episodi consecutivi e tutte le puntate si recuperano in streaming su Mediaset Infinity.

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Curro non sarà più un valletto

Lunedì 23 novembre Manuel insiste su un punto che gli sta a cuore, e cioè che a Curro venga risparmiato il ruolo di valletto. Discutendone con Alonso, gli fa notare che Leocadia non ha mai chiamato il duca di Carvajal per sostenere la sua posizione. Intanto il comandante avvia l’ispezione e mette a soqquadro l’hangar, mentre Lorenzo lo invita a cena con i De Luján. Durante quel convitto Alonso annuncia la sua decisione: Curro non servirà più a tavola, sarà promosso a segretario personale e rientrerà a pieno titolo in famiglia.

Martedì la scelta viene ribadita e per Curro si apre finalmente un posto degno dentro la casa. Leocadia non accetta la nomina e coglie ogni occasione per ricordare che una cosa del genere non si può fare senza il via libera del duca di Carvajal y Cifuentes. Il marchese, però, replica che non si piegherà più alle imposizioni del duca e che di lei ormai non si fida. Sullo sfondo resta l’obiettivo del giovane, che non vuole più accontentarsi del ruolo di servitore e spera così di riuscire a contrastare le nozze di Angela con Lorenzo.

Martina, i fiori di Jacobo e il ritorno di Adriano

Lunedì 23 novembre Martina appare triste e si confida con Margarita: a turbarla è la situazione di Angela. Al risveglio trova un mazzo di fiori lasciato da Jacobo, ma la sua reazione è fredda, tanto che lui finisce per raccontare ad Adriano quanto la donna sia abbattuta.

Mercoledì Jacobo organizza una mattinata speciale con Martina e con i figli di Catalina, sperando di avvicinarla, ma lei continua a pensare ad Adriano. Sabato la situazione si chiarisce: Adriano le confida che il giorno prima aveva desiderato baciarla e che quello che provano è molto forte, mentre Martina gli risponde che tra loro può esserci soltanto amicizia. Poco dopo Jacobo le propone di lasciare tutto e trasferirsi con lui a New York.

Il piano di Margarita, l’ispezione e gli altri intrecci

Il comandante Sebastian Rivero vuole seguire passo passo la costruzione del motore e chiede quindi a Toño di mostrargli tutti i pezzi e poi di assemblarli. Intanto rimprovera a Manuel di tenere nascoste informazioni sul motore e arriva a litigare con Enora, che insieme a Toño riesce comunque a raggirarlo. Simona resta in ansia per il matrimonio dei due, mentre Candela prova a mantenere un atteggiamento ottimista.

Giovedì 26 novembre Margarita racconta a Curro di avere un piano per impedire le nozze di Angela con il capitano. Dopo le insistenze di lui si lascia sfuggire di volersi rivolgere al conte de Ayala, che sulle prime non l’ha ricevuta. Sabato Curro va a parlare con Pia, che lo spinge a chiarirsi con Angela, e i due fanno pace. Angela, dal canto suo, continua a rifiutarsi di incontrare il sarto per l’abito da sposa, nonostante l’ordine di Teresa.

Sul fronte di Maria, Carlo assicura di voler fare la sua parte come padre del bambino che lei aspetta, e Pia cerca di convincere entrambi ad annunciare il fidanzamento. Venerdì i due prendono tempo, ma si rendono conto che la notizia va ufficializzata in fretta, perché il pancione di Maria è ormai evidente. Decidono allora di mostrare apertamente una certa intesa. Sabato fanno sapere a Teresa che sono disponibili a lavorare insieme, mentre Santos sostiene davanti a Simona e Candela che tra i due c’è del tenero. Maria parla poi con padre Samuel, che resta molto turbato, e confessa a Pia che avrebbe voluto sentirsi dire da lui che l’amava ancora e che le chiedesse di lasciare Carlo. Samuel, dal canto suo, ammette con Pia di essere ancora innamorato di lei.

Chiude il cerchio la vicenda di Cristobal e Leocadia. Mercoledì Jacobo rivela a quest’ultima di avere incrociato Cristobal e il giorno dopo le confida di aver visto lui e donna Teresa in atteggiamenti affettuosi. La notizia manda Leocadia su tutte le furie: si presenta da Cristobal e gli ordina di passare la notte con lei senza spiegargli il motivo. Sabato l’uomo ci va, ma resta freddo e si scusa con lei, continuando intanto a corteggiare Teresa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI