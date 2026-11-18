Stasera, mercoledì 18 novembre, alle 21:25 su Rete 4 va in onda una nuova puntata di È sempre Cartabianca. Bianca Berlinguer conduce la serata con due ospiti principali, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, e affronta politica estera, manovra economica e crisi della casa.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La politica estera e gli equilibri della maggioranza

Con Tajani il discorso si allarga al peso dell’Italia sullo scacchiere internazionale e alle tensioni che attraversano la maggioranza. L’intervista ruota attorno alle principali crisi aperte: al G7 di Parigi e al Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea il vicepremier ha insistito sul tema delle minacce ibride e sulla necessità di una risposta coordinata tra gli alleati. Sul tavolo restano il conflitto in Ucraina e la situazione in Medio Oriente. In studio ci saranno anche Gad Lerner e Claudio Borghi.

Landini, la manovra e lo sciopero di venerdì 20 novembre

Il confronto con il leader della CGIL riguarda la legge di bilancio e le condizioni di vita di chi lavora. Secondo il sindacato, la Manovra 2027 dà una risposta inadeguata su salari, pensioni e risorse per sanità e istruzione. Il governo si è detto disponibile a rivedere alcune misure, compresi i tagli alla scuola, ma la CGIL non ha fatto marcia indietro e conferma la mobilitazione. Da qui si passa alle ragioni dello sciopero generale di venerdì 20 novembre, che occupa uno dei passaggi della serata.

Affitti alle stelle e mutui troppo cari

L’ultimo tema è la casa, dove l’accesso a un’abitazione resta il nodo più difficile da sciogliere. Si parla di canoni di locazione sempre più pesanti e di costi iniziali che complicano anche l’acquisto di un immobile, mentre i mutui continuano a pesare sulle famiglie.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI