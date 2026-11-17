Paul Bettany ha un nuovo impegno televisivo: entra nel cast di Pagans, il thriller soprannaturale che Netflix sta preparando con Steven Yeun e con Drew Goddard tra i produttori esecutivi. La notizia arriva mentre per l’attore si chiude la parentesi Marvel di VisionQuest, la serie andata in onda su Disney+ fino a pochi giorni fa.

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Che cosa sappiamo di Pagans

A Bettany è stato affidato il ruolo di Mag, uno sconosciuto dal forte carisma. Non è stato rivelato come questo personaggio si legherà alla famiglia al centro della vicenda, e nulla lascia pensare che sia un antagonista. Il perno della storia è Gus, interpretato da Steven Yeun: dopo la perdita della moglie si ritrova unico tutore dei due figli. Il maschio è un ragazzo come tanti, mentre Alice è tutt’altro che tranquilla, e il rapporto già teso tra padre e figlia prende una piega molto più cupa.

Intorno a loro ruota un cast che comprende Sabine Grace nel ruolo di Alice, Logan Kim (Nate), Marin Ireland (Janelle) e Intae Kim (Casey), fratello minore di Gus. Per quest’ultimo è il debutto in una serie Netflix, dopo le apparizioni in Succession e Severance. Il progetto è stato creato e scritto da Joshua Zetumer, che ne è anche showrunner ed executive producer, affiancato da Clare Barron, Eboni Booth, Joe Murtagh, Olivia Dufault e dal produttore Victor LaValle. L’anno scorso la sceneggiatura di Zetumer era finita al centro di un’asta con oltre una dozzina di offerenti, vinta da Netflix, che ha ordinato la serie senza passare da un episodio pilota.

Le riprese sono cominciate a New York il 26 ottobre 2026 e dovrebbero chiudersi entro il 13 aprile 2027; l’ingresso di Bettany è stato annunciato a lavorazione già avviata. Una data di uscita non è ancora stata fissata: se la post-produzione resterà nei tempi previsti, il debutto difficilmente arriverà prima della fine del 2027. A produrre è Goddard Textiles, con Drew Goddard e Sarah Esberg come produttori esecutivi e Yeun coinvolto per Celadon Pictures.

Il congedo da VisionQuest

L’impegno con Netflix arriva mentre per Bettany si chiude il capitolo Marvel: VisionQuest è terminata dopo otto episodi, distribuiti a partire dal 13 ottobre 2026 su Disney+, con l’attore di nuovo nei panni di Vision. La miniserie è uno spin-off di WandaVision e la tappa finale della trilogia iniziata con Agatha All Along, e rientra nella Fase Sei del Marvel Cinematic Universe. Le due serie precedenti erano costruite su streghe e incantesimi; questa si muove su un terreno più fantascientifico, tra intelligenza artificiale e tecnologia.

Il finale ha lasciato i fan in attesa di un possibile secondo ciclo di episodi, ma né Marvel né Disney+ hanno affrontato la questione, e del resto la serie era stata pensata fin dall’inizio come una miniserie autoconclusiva di otto puntate.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI