Questa sera, lunedì 16 novembre 2026, va in onda su Canale 5 la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli al tavolo delle opinioniste. L’appuntamento è alle 22:00, mentre il gran finale è già fissato per lunedì 30 novembre.

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La corsa verso la finale

Tre donne hanno già conquistato un posto per l’ultimo atto: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi sono finaliste grazie al televoto. La vincitrice sarà proclamata lunedì 30 novembre 2026, quindi ogni passaggio conta.

Oltre alle tre finaliste restano in gara Valeria Marini, Piera Meloni, Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Megan Ria, Andreas Müller e Alessandro Varsi. L’edizione è iniziata il 17 settembre 2026 e ora entra nella fase più calda, con la Casa pronta a salutare altri concorrenti prima del traguardo.

Il televoto e le nomination

Durante la diretta conosceremo anche l’esito del televoto che tiene banco in queste ore. Sono quattro i concorrenti in nomination, Megan Ria, Alessandro Varsi, Federica Morello e Andreas Müller, e chi raccoglierà meno consensi lascerà definitivamente la Casa nella puntata successiva.

Le rilevazioni online, indicative e diverse dal risultato ufficiale, danno in testa Andreas Müller con il 44,38%, seguito da vicino da Federica Morello al 42,32%. Più indietro Alessandro Varsi, al 9,19%, e Megan Ria, ferma al 4,11%.

La serata potrebbe però riservare altro: sono previste due sorprese per chi è ancora in gioco, una delle quali dovrebbe riguardare proprio Alessandro Varsi, e non è escluso che venga aperto un nuovo televoto flash capace di rimescolare gli equilibri.

Intanto dentro la Casa l’aria resta tesa. Negli ultimi giorni non sono mancati battibecchi e discussioni, dalla lista della spesa alle pulizie, e uno degli screzi più accesi è nato mentre si preparavano le polpette: Federica sostiene che Guendalina le abbia lanciato addosso del macinato, mentre Guendalina parla di un gesto involontario. Dopo il confronto con Megan al termine dell’ultima puntata, per Federica potrebbe arrivare un altro faccia a faccia.

Il caso Alex Belli

Fuori dalla Casa il ciclone Alex Belli continua a far parlare. L’attore era stato eliminato dal pubblico, poi è rientrato con un incarico particolare, quello di Chef Executive al GF Bistrot, e il suo faccia a faccia con Alessandro Roncaccia ha diviso sia dentro sia fuori il programma.

Sui social ha scelto di dire la sua una volta per tutte:

«SI È UN GAME. Ma anche i giochi hanno bisogno di qualcuno disposto a giocare. Sono tornato per costruire qualcosa. Per trasformare un branco di “cavallette” in una brigata. Per dimostrare che dietro ogni spettacolo ci sono lavoro, rispetto e sacrificio. E alla fine, paradossalmente, mi sono ritrovato io a dover giustificare un ruolo che mi era stato affidato». «NO. THIS IS NOT MY GAME. Non rinnego ciò che ho dato. Non cancello ciò che ho vissuto. Ma c’è un confine sottile tra stare al gioco e perdere il senso del gioco stesso. E allora, Signore e Signori questa sera servo la mia ultima portata. L’OBLIO. Ma questa volta non è quello che inghiotte me. È quello in cui scelgo di lasciare tutto questo. Il sipario cala. E questa volta non c’è nessun TO BE CONTINUED. GAME OVER».

Non è chiaro se si tratti di una decisione definitiva o di uno sfogo arrivato dopo lo scontro con Roncaccia, e la puntata di stasera potrebbe chiarire quale sarà il suo futuro nel programma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI