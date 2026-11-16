Si aggiunge un nuovo capitolo alla lite tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, andata in scena sabato 14 novembre durante la settima puntata di Ballando con le Stelle. Lo commenta Selvaggia Lucarelli dalla sua newsletter Vale tutto, e all’ex conduttrice Mediaset rimprovera una ricostruzione fin troppo vittimistica.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La fatica di accettare un ruolo da comprimaria

Secondo l’ex giurata, D’Urso farebbe fatica a stare in un gioco di squadra e a rassegnarsi al ruolo della comprimaria dopo una carriera spesa a condurre. Nella mail la definisce “egoriferita e controllante” e si sofferma anche sul gesto del collega.

“Il profumo spruzzato, idea detestabile, sprezzante e geniale allo stesso tempo, è il suo modo di esprimere l’insofferenza per una giurata che, per lui, sa di trash, di vecchia Tv, di naftalina.”

Lucarelli non lo giustifica del tutto, ma lo inserisce in una tensione che dura da tempo: l’astio tra i due risalirebbe all’edizione precedente, quando Mariotto aveva definito “sul viale del tramonto” un’esibizione della D’Urso insieme a Pasquale La Rocca.

L’affondo sul passato a Pomeriggio 5

Il colpo più duro arriva quando l’ex giurata passa al passato televisivo della D’Urso. Nello sfogo della notte l’ex conduttrice aveva puntato il dito contro la conduzione di Milly Carlucci e aveva parlato di una presunta “brutta Tv”. La risposta di Lucarelli è un elenco delle sue vecchie trasmissioni.

“Perché lei che parla di brutta tv per due discussioni da asilo Mariuccia a Ballando ha dimenticato le sue puntate terribili di Pomeriggio 5 e altri suoi programmi con insulti omofobi, temi sensibili trattati come sappiamo, Corona, corna, gente che si accapigliava, eredità, test del Dna e trash vario in cui lei, proprio lei che accusa Milly di lavarsene le mani, era famosa per i suoi ‘mi dissocio’, dopo che aveva messo in piedi quei teatrini. E dopo che aveva lasciato mortificare o triturare persone nel tritacarne mediatico che metteva in piedi.”

La scintilla in studio e lo sfogo di notte

Lo scontro al centro della puntata è nato dopo l’esibizione di Ornella Muti: al momento delle valutazioni Mariotto ha spruzzato del profumo in direzione della D’Urso, con un “che puzza…”. In studio Alberto Matano si è offerto di scambiare il posto con Barbara, mentre Ivan Zazzaroni ha chiesto al collega di scusarsi e ha paragonato quel comportamento al bullismo.

Per l’ex conduttrice, però, non si sarebbe trattato di un gesto improvvisato: sostiene infatti che Mariotto spruzzasse il profumo su di lei fin dall’inizio della puntata. Il mazzo di fiori che le avrebbe portato nella prima puntata di quest’anno non è servito a sciogliere il gelo. Poche ore dopo, alle quattro e mezza del mattino, la D’Urso ha registrato un lungo sfogo indirizzato a Milly Carlucci.

“Milly, o io o lui.”

Tra le frecciate rivolte alla conduttrice c’è anche il riferimento alla difesa, qualche settimana prima, di Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote in gara. Dopo la puntata la stessa Carlucci ha commentato la serata in un video social, parlando delle tensioni e della necessità di ricomporle.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI