Questa sera, lunedì 16 novembre, su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, la trasmissione di politica, economia e attualità condotta da Nicola Porro. Alle 21.30 si parte con un’intervista esclusiva a Mosab Hassan Yousef, che viene introdotta e seguita da un dibattito con diversi opinionisti.

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L’intervista a Mosab Hassan Yousef

Ospite principale della puntata è Mosab Hassan Yousef, noto al pubblico come il Principe verde. Figlio di uno dei fondatori di Hamas, nel tempo ha preso le distanze dal movimento fino a schierarsi contro il terrorismo. Nella sua storia c’è anche il carcere: arrestato da Israele nel 1996, lì dentro accettò di collaborare con lo Shin Bet, e di quella scelta non si è mai pentito.

Durante la seconda Intifada il suo contributo risultò decisivo per la cattura di Marwan Barghouti, esponente di Fatah poi condannato a cinque ergastoli. Quel percorso, vissuto dall’interno delle dinamiche del movimento, fa da filo conduttore al racconto che verrà proposto nel corso della trasmissione.

Dalla guerra ibrida al “sistema Pd”

Dopo l’intervista, la puntata allarga lo sguardo a due filoni caldi. Il primo è la guerra ibrida, trattata attraverso gli attacchi alle scuole e le minacce alla sicurezza che investono la società globale. Il secondo è l’inchiesta sul “sistema Pd”, che stavolta si sposta a Bologna e a Bari e prosegue il percorso iniziato nelle settimane precedenti.

Gli opinionisti in studio

Insieme al conduttore commenteranno i temi della serata Alessandro Sallusti, Paolo Del Debbio, Giorgio Mulè, Luca De Carolis, Fausto Biloslavo, Ginevra Leganza e Andrea Ruggieri, e nel corso del dibattito se ne aggiungono altri.

Il format va in onda dal 17 settembre 2018, è curato da Videonews e viene realizzato nello studio Centro Safa Palatino di Roma, con ospiti presenti in studio oppure collegati da remoto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI