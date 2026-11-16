Per i fan di Uomini e Donne si preannuncia un’altra settimana di messe in onda avvincenti e ricche di colpi di scena. Le anticipazioni della settimana che va dal 16 al 20 novembre rivelano che in studio ritornerà una coppia uscita dalla trasmissione un po’ di tempo fa. Per quanto riguarda il Trono Over, poi, ci sarà uno show di Marina Brochetta, mentre Gemma Galgani non si rassegnerà all’idea di aver perso Fabio. Per quanto riguarda il Classico, invece, ci saranno delle novità per Giorgia Angeloni.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Show di Marina a Uomini e Donne, sfilata femminile

Le anticipazioni di Uomini e Donne delle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 novembre rivelano che al Trono Over si parlerà di Michele, un cavaliere che aveva già partecipato al programma un po’ di tempo fa e che adesso è ritornato. L’uomo è uscito con una dama di nome Mariangela con cui si è trovato molto bene. I due annunceranno di avere intenzione di rivedersi la sera stessa e anche il giorno successivo per colazione. Ad un certo punto, però, si verificherà qualcosa di inaspettato in quanto Marina Brochetta prenderà la parola per attaccare pesantemente il cavaliere. I presenti rimarranno spiazzati in quanto l’intervento della donna si rivelerà non avere né capo né coda.

Restando sempre in tema di Trono Over ci sarà anche la prima sfilata della stagione e ad esibirsi saranno le esponenti del parterre femminile. Passando a Gemma Galgani, invece, la dama non si rassegnerà alla decisione di Fabio di interrompere la frequentazione. Malgrado il cavaliere sia stato piuttosto chiaro e netto sulla faccenda, la donna continuerà a fare di tutto per riuscire a riconquistarlo e ad ottenere attenzione da lui. Fabio non si lascerà toccare dalla cosa, sta di fatto che confermerà la sua intenzione di non dare alcuna nuova chance alla Galgani.

I ritorno di Tiziana e Mauro, novità per Giorgia Angeloni

A portare una ventata di ottimismo e positività in studio, poi, ci penserà una coppia, uscita dalla trasmissione un po’ di tempo fa. Le persone in questione sono Mauro e Tiziana, che si sono recentemente sposati suggellando attraverso questo vincolo il loro amore. I due racconteranno come stiano procedendo le cose tra di loro e faranno sorgere nei presenti la speranza di riuscire a trovare l’amore. Ad animare ulteriormente le puntate, poi, ci sarà una seconda sfilata che vedrà come protagoniste sempre le esponenti del parterre femminile.

La frequentazione tra Michele e Mariangela proseguirà, tuttavia, mentre la dama continuerà ad uscire solamente con il cavaliere, a lui sarà lasciato il numero anche da parte di un’atra donna. Non resta che attendere per vedere come la prenderà Mariangela. Infine, per quanto riguarda il Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne di questa settimana rivelano che Giorgia Angeloni porterà in esterna un corteggiatore di nome Alessandro.