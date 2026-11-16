Il cast di Shrinking si allarga ancora. Nella quarta stagione della serie Apple TV+ entrano Jillian Bell, Dyllón Burnside e Addie Weyrich, che vanno ad aggiungersi a una compagnia già molto numerosa.

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Tre nuovi ingressi nel cast

Per ora non filtra nulla sui personaggi che interpreteranno. Si sa però che i tre avranno un peso nella trama immaginata da Bill Lawrence con gli altri creatori della serie, Jason Segel e Brett Goldstein, dopo che la terza stagione aveva chiuso il percorso di Jimmy tra il lutto e la voglia di andare avanti.

Burnside è un volto abituale dei progetti di Ryan Murphy: lo abbiamo visto in Pose, la serie premiata agli Emmy, oltre che in Monster: The Jeffrey Dahmer Story e in American Horror Story. Sui social ha fatto sapere di non vedere l’ora che il pubblico conosca il suo personaggio. Bell, candidata agli Emmy, ha un lungo curriculum comico tra grande e piccolo schermo, da 22 Jump Street a SuperMansion e Workaholics. Ha anche firmato la sua prima regia, la commedia Summer of 69 con protagonista Chloe Fineman, accolta bene dalla critica. Il terzo nome è Weyrich, che ha alle spalle titoli come Good Fortune accanto a Keanu Reeves e la commedia Mack & Rita con Diane Keaton.

Judith Light e gli altri nomi nuovi

Questi tre arrivi si affiancano ad altri nella stagione. Nella nuova infornata di episodi compaiono anche Judith Light, Christian Slater e Karen Gillan, insieme a Scott Foley che, secondo fonti vicine alla produzione, interpreterà un paziente in terapia. I protagonisti delle stagioni precedenti restano al loro posto: oltre a Segel e a Harrison Ford, ritroviamo Jessica Williams, Christa Miller, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley.

Un nuovo capitolo dopo il salto temporale

Lawrence ha già raccontato che la quarta stagione apre un capitolo diverso per il gruppo, con la storia che riparte dopo un salto temporale di due anni. Le riprese sono concluse e l’esordio è atteso nel 2027, anche se Apple TV non ha ancora annunciato una data ufficiale. A seconda di come verrà accolta e delle valutazioni dei creatori, la serie potrebbe avere ancora un paio di stagioni per questo nuovo arco narrativo. La produzione è affidata a Warner Bros. Television, dove Lawrence e Goldstein hanno accordi esclusivi, con la Doozer Productions dello stesso Lawrence.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI