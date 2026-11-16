Guillermo Mariotto non intende scusarsi con Barbara d’Urso e non lascerà il suo posto di giurato a Ballando con le Stelle. Dopo la settima puntata respinge l’accusa di aver preso di mira la collega: quel profumo spruzzato in studio, sostiene, serviva soltanto a coprire un cattivo odore.

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Nessun pentimento e nessuna scusa

Intervistato da Gabriele Parpiglia, lo stilista ha ribadito di non avere nulla da rimproverarsi e di non essersi mai rivolto direttamente alla donna che gli siede accanto. La sua versione parte dagli studi di Saxa Rubra: locali nuovi, topi in circolazione e, fin dalla prima puntata, un olezzo che non sopportava più. Per questo si è portato dietro la fragranza che preferisce e l’ha spruzzata durante la diretta.

«Io non ho detto a lei niente. Quindi puzza è una puzza, basta. Non sopportavo più l’odore della prima puntata […]. Barbara è accanto a me non devo chiedere scusa di niente»

Pochi istanti prima di spruzzare il profumo, però, si era girato verso di lei con un «Finta, sei sempre finta», e due settimane prima l’aveva apostrofata con un «poveraccia». A suo dire la collega interpreta come attacchi personali anche osservazioni che personali non sono.

«Lei si prende tutto per se stessa, ogni spazio, ogni momento sembra riferito a lei […]. C’è un algoritmo nella sua testa che la rimanda sempre a se stessa, questo è il vero problema»

In diretta la richiesta di scuse più netta era arrivata da Ivan Zazzaroni, che non aveva mandato giù la storia dei topi.

«Dovresti scusarti, perché alla favola dei topi e del pifferaio magico non ci abbiamo creduto, quindi adesso scusati»

La poltrona non si tocca

Per riportare un po’ di calma dietro al banco dei giurati, Alberto Matano si era offerto di scambiare la propria posizione con quella della d’Urso. Mariotto ha chiuso ogni spiraglio: lui non si sposta.

«Se cambia posto, cambia posto lei. Io non cambio posto. Mai, mai, mai. Io sono da quindici anni nello stesso posto»

Nessuno, assicura, è mai riuscito a fargli cambiare sistemazione, e non sarà lei a riuscirci. A fine intervista è tornato sul fastidio per l’aria viziata dello studio: il profumo di Hermès che ha usato gli è costato 1.000 euro, e ora spera che qualcuno glieli rimborsi.

La posizione di d’Urso

Il diverbio era scoppiato mentre la giurata commentava l’esibizione di Ornella Muti, che aveva replicato alle sue osservazioni, e il confronto si è poi acceso fino a coinvolgere altri membri della giuria. La d’Urso ha vissuto il gesto del profumo come un fatto personale e si è rivolta a Milly Carlucci perché intervenisse, arrivando a un ultimatum: o lei o lui.

Dopo la puntata, in albergo e a cena con ballerini e concorrenti, ha registrato alle 4:30 del mattino un video in cui si è detta molto delusa e ferita: secondo lei era tutto premeditato, perché Mariotto le avrebbe spruzzato addosso il profumo già dall’inizio della diretta. Ha descritto quanto accaduto come una vera aggressione e ha aggiunto di non essersi sentita tutelata dal programma. Carolyn Smith, dal canto suo, ha replicato che chi avverte la puzza probabilmente ce l’ha sotto il naso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI