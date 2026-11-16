Un fuorionda dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha fatto molto discutere: Carolyn Smith è scoppiata in lacrime mentre la trasmissione era in pubblicità, e a raccontare com’è andata è stato poi Ivan Zazzaroni. Secondo la sua versione, quelle lacrime erano di rabbia, provocate da come il web aveva frainteso una battuta della giurata sul naso di Guillermo Mariotto.

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Il pianto durante il fuorionda

Un filmato che sta girando sui social ha catturato il momento. Mentre in video scorreva la presentazione di Manuela Moreno e Carlo Aloia, la giurata si è messa a piangere indicando Mariotto. Intorno a lei c’erano Alberto Matano, Ivan Zazzaroni, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis, capo-progetto del programma. Nel filmato si vede solo Carolyn Smith in lacrime, e nulla lascia intuire il motivo del suo stato d’animo. Da quel vuoto sono nate le interpretazioni più diverse.

La lite con Barbara d’Urso

Tutto era cominciato poco prima, da un giudizio di Barbara d’Urso su una coppia che si era appena esibita. Mariotto è intervenuto definendola «una finta» e ha cominciato a spruzzare profumo nella sua direzione, accompagnando il gesto con un «Perché puzzi». La collega non l’ha presa bene: ha replicato che non permette a nessuno di dirle che puzza e di spruzzarle addosso il profumo, e rivolgendosi a Milly Carlucci ha posto la questione come una scelta, «o io o lui». Zazzaroni ha chiesto a Mariotto di scusarsi con lei, mentre dopo la pubblicità Matano le ha offerto il proprio posto in giuria, per farla sedere lontano da lui.

Anche Carolyn Smith si è schierata al suo fianco. Quando la conduttrice l’ha invitata a riportare la discussione sul ballo, ha risposto di prendersela con Mariotto e non con lei, che era la più rispettosa. D’Urso l’ha applaudita e le ha dato una pacca sulla spalla.

Il proverbio scozzese e la spiegazione social

Ivan Zazzaroni ha chiarito cosa ci fosse dietro quel pianto con un intervento sui social, in cui ha ricostruito la scena.

«Carolyn s’è messa a piangere dalla rabbia nel momento in cui le ho spiegato che sui social avevano male interpretato le sue parole sul naso di Guillermo. Lei ha chiarito che si riferiva a un modo di dire della sua Scozia: “He that sits neist the arse micht feel the stink”. Questa è la verità. Non ce ne sono altre».

Si tratta di un proverbio piuttosto colorito, che nella traduzione letterale suona così: «senti puzza quando il naso è troppo vicino al cu*o». Carolyn Smith lo aveva usato per rispondere a Mariotto, in un italiano maccheronico che ha di certo complicato la comprensione:

«Sul discorso della puzza dico: quando il naso è troppo vicino a qualche parte arriva da qualche parte».

La giurata, del resto, aveva spiegato il significato di quella frase già in diretta, dopo l’esibizione della coppia, e Milly Carlucci ne ha fatto una sorta di traduzione simultanea proprio per evitare altri fraintendimenti. Zazzaroni ci tiene a precisare che le lacrime non avevano niente a che vedere né con lo scontro né con il gesto del profumo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI