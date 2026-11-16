Gemma Arterton torna alla spy story e l’Italia ha già una data: Secret Service arriva su MGM+ domenica 22 novembre 2026, lo stesso giorno del debutto negli Stati Uniti. Sono cinque episodi di un thriller di spionaggio che in Gran Bretagna ha già trovato il suo pubblico.

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In Italia dal 22 novembre, un episodio a settimana

Il servizio ha acquisito i diritti per Italia, Stati Uniti, Canada e America Latina, e l’esordio è fissato per le 22 ora della costa orientale americana. Da lì l’appuntamento torna ogni settimana, con i cinque episodi che si susseguono fino alla fine di dicembre. L’acquisizione è stata annunciata in agosto, mentre il primo trailer è uscito il 2 novembre.

Michael Wright, global head di MGM+, ha parlato di un’aggiunta entusiasmante al catalogo, soffermandosi sulla regia di James Marsh e sulle prove di Arterton, Spall e Kingston. Negli Stati Uniti il servizio costa 7,99 dollari al mese. Nel Regno Unito la serie è andata in onda su ITV1 in aprile, dopo il passaggio all’Italian Global Series Festival, e la prima puntata ha raccolto 3,9 milioni di spettatori.

Kate Henderson e il Russia Desk

Arterton interpreta Kate Henderson, agente di alto livello a capo del Russia Desk dei servizi britannici. Durante un’operazione a Istanbul intercetta i suoi bersagli russi mentre parlano di un agente di Mosca ormai arrivato in alto nella politica di Londra, pronto a trovarsi in pole position quando il premier si dimetterà. L’indagine clandestina raccoglie le prove che indicano in un esponente di primo piano del governo un asset russo, in vista di un’elezione per la leadership del partito. Kate si muove tra lealtà politiche, minacce internazionali e rinunce personali pur di smascherarlo prima che l’inchiesta e la sua carriera crollino.

Il cast e la regia

Dietro la macchina da presa si alternano il regista premio Oscar James Marsh e Farren Blackburn. Accanto ad Arterton recitano Rafe Spall (Stuart Henderson), Aoife Hinds (Julie), Amaka Okafor (Imogen), Avi Nash (Rav), Alex Kingston, Mark Stanley, Roger Allam, Alma Prelec e Khalid Abdalla.

L’adattamento è firmato da Jemma Kennedy insieme a Tom Bradby, autore del romanzo omonimo e volto noto dell’informazione britannica, dove conduce News At Ten. Gail Egan, Andrea Calderwood, lo stesso Bradby e Chloe Sizer figurano come produttori esecutivi. Il libro apre la serie Kate Henderson Thrillers, proseguita da Double Agent e Triple Cross.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI