Il Sacro Cuore riapre i battenti: da mercoledì 18 novembre la seconda stagione del revival di Scrubs è disponibile in Italia su Disney+, con un episodio inedito ogni settimana.

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Un episodio a settimana su Disney+

La nuova annata conta 10 episodi, uno in più rispetto ai nove della prima, e conserva la cadenza settimanale: l’appuntamento fisso è il mercoledì, un capitolo alla volta. Oltre che sulla piattaforma streaming, la serie si può vedere su Sky Glass e Sky Q, oppure tramite app su NOW Smart Stick. Negli Stati Uniti la stagione è partita il 30 settembre con una premiere da due episodi su ABC, perciò in Italia l’attesa è stata più lunga. Del resto i precedenti erano incoraggianti: il debutto della prima annata con due puntate aveva raccolto 11,36 milioni di spettatori tra streaming e lineare nei primi cinque giorni, con l’89% sul Tomatometer di Rotten Tomatoes.

Chi arriva e chi torna al Sacro Cuore

Restano al timone Zach Braff (John “J.D.” Dorian), Donald Faison (Christopher Turk) e Sarah Chalke (Elliot Reid), protagonisti e produttori esecutivi. Ava Bunn passa a membro regolare del cast nei panni della dottoressa Sam Tosh. Dietro la macchina da presa la showrunner è Aseem Batra, affiancata dallo stesso Bill Lawrence, da Mike Royce, Mathew Harawitz, Randall Keenan Winston e Michael Spiller.

Le corsie si riempiono di volti nuovi: Ed Quinn è il dottor Jax, primario del pronto soccorso sicuro di sé, affascinante e amante dell’adrenalina; John Higgins è Grant Summers, severo capo dei residenti e nuova nemesi personale di J.D.; Keyla Monterroso Mejia interpreta Mimi, energica infermiera di chirurgia che lavora accanto a Turk; Stephanie Koenig è Cassie Simmons, la nuova amministratrice dell’ospedale. Completano il quadro le partecipazioni di Punkie Johnson e Kellan Tetlow, mentre Joel Kim Booster (dottor Kevin Park) e X Mayo (l’infermiera Raymond) non tornano.

Tra i ritorni, il pubblico ritrova John C. McGinley nei panni di Perry Cox, alle prese con la malattia autoimmune scoperta nel finale della prima stagione, e poi Judy Reyes (Carla), Neil Flynn, Robert Maschio (il chirurgo Todd) e Christa Miller (Jordan). Ken Jenkins, lo storico dottor Bob Kelso, non ci sarà. Tra le guest star spiccano Rachel Bilson, che interpreta Charlie, e Scott Foley, pronto a riprendere il personaggio di Sean Kelly.

La trama della seconda stagione

J.D., Turk ed Elliot hanno lasciato alle spalle i panni dei tirocinanti spaesati degli esordi: sono diventati medici di riferimento, chiamati a guidare e a fare da mentori alla nuova generazione di specializzandi. J.D. si sta abituando al ruolo di primario del Sacro Cuore, deve misurarsi con la rivalità aperta del capo dei residenti e intanto frequenta Charlie, la figlia di un paziente. Turk fatica a conciliare la routine della mezza età con la famiglia, mentre Elliot, dopo il divorzio da J.D., prova a riaprirsi alle relazioni e si ritrova davanti il suo ex, Sean.

L’arrivo di figure ambiziose e di metodi spregiudicati scuote le certezze del reparto: l’energia incontrollabile del nuovo primario dell’emergenza e le direttive dell’amministrazione mettono sotto pressione la routine medica, tra battute fulminanti, sogni a occhi aperti, ritorni inattesi dal passato e riflessioni sul valore della cura e dell’empatia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI