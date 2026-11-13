Giovedì 12 novembre Geppi Cucciari torna su Rai 3 con una nuova puntata di Splendida Cornice, visibile anche in streaming su RaiPlay. Il varietà culturale della rete, in onda in prima serata, intreccia divulgazione, ironia e satira, e tra gli ospiti più attesi ci sono Kasia Smutniak e Giusy Ferreri.

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Il documentario di Smutniak e il libro di Ferreri

In studio Kasia Smutniak porta Mustang, il documentario nato dal progetto condiviso con Pietro Taricone, in cui compare anche Sophiee, la figlia della coppia. Il lavoro era stato inserito nel programma della Festa del Cinema di Roma 2026. Giusy Ferreri presenta invece il suo libro, Le voci interrotte, e si esibisce con la conduttrice sulle note di Novembre. Marco Damilano, giornalista e conduttore de Il Cavallo e la Torre, si collega dall’hotel di via delle Botteghe Oscure, a Roma.

Cinema, fumetti e libri: il resto del parterre

Lino Musella è tra i protagonisti de Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, film che esce in sala proprio il 12 novembre; la settimana successiva lo si ritrova al cinema con Il fuoco che ti porti dentro. Giulia Vecchio, nel cast di Un weekend artificiale di Leonardo Pieraccioni, partecipa anche a un momento musicale con Cucciari e Diego Passoni. Il parterre si completa con Cristina Parodi, ambasciatrice di Cesvi, il regista Maurizio Nichetti con Occhi aperti, il fumettista Igort con il nuovo volume Corto Maltese. La casa delle orchidee bianche, Nico Acampora con Mio fratello è un cavaliere Jedi, la storica Lisa Roscioni con Virginia de Leyva. La monaca di Monza e Sir Oliver Skardy con il suo libro. Sono in studio anche il comico Enrico Beruschi, Patrizio Rispo, volto di Un Posto al Sole, Chiara Cattaneo e Edoardo Camurri, scrittore e giornalista. Gioacchino Starace, primo ballerino del Teatro alla Scala, omaggia Corto Maltese con una coreografia su Ma come fanno i marinai.

Il pubblico, i competenti e la band

Come da tradizione, il pubblico presente in studio si confronta con i ‘competenti’: l’avvocata civilista Ester Viola, Vincenzo Lambertini, la psicologa ‘scortese’ Ilaria Albano e il giornalista esperto di cybersecurity Riccardo Meggiato. A chiudere la serata sono gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, Alessandro Arcodia e Roberto Mercadini, mentre le performance dal vivo sono accompagnate dalla band di Nicola “Ballo” Balestri e dall’autoradio della trasmissione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI