È uscito un nuovo trailer italiano di Ray Gunn, il film d’animazione di Brad Bird che arriverà nelle sale selezionate il 2 dicembre e su Netflix il 18 dicembre. Lo firma il regista de Il gigante di ferro, Gli Incredibili e Ratatouille, che dopo anni di attesa torna alla fantascienza.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Metropia, un detective e una star multimediale

Il nuovo lavoro di Bird affonda le radici in due immaginari precisi: la fantascienza retrofuturistica da una parte, la grande tradizione del noir dall’altra. Lo stesso regista ha citato fra i propri riferimenti pellicole come Il falcone maltese, Il grande sonno e Chinatown. Ne esce un 1939 alternativo ambientato a Metropia, una metropoli che deve molto alle visioni di Fritz Lang e Francis Ford Coppola.

Il protagonista è Raymond Gunn, investigatore privato uscito di peso dall’universo del noir, che nella versione originale ha la voce di Sam Rockwell. L’indagine lo trascina in un caso complicato, fatto di alieni, di un omicidio e di una star multimediale di nome Venus Nova, doppiata da Scarlett Johansson.

Il secondo trailer e la lavorazione

Il video appena diffuso, insieme alla key art, è il secondo trailer del film. Le immagini portano dritti a Metropia, città dove umani e alieni convivono, le auto volano e i grattacieli raggiungono il miglio di altezza, circa 1,6 chilometri. Si vedono anche i dettagli dell’inchiesta di Ray, il legame con Venus Nova e le figure pericolose della malavita locale.

Le voci vengono da una compagnia numerosa: oltre a Rockwell e alla Johansson, il cast originale comprende Tom Waits, Alan Tudyk, Matt Berry, Bobby Cannavale, Michael Chernus, Kether Donohue, Michelle Rodriguez, Aasif Mandvi, Matt Jones, Kathryn Hunter, John Ratzenberger, Justin Peck e Patton Oswalt. Bird ha scritto la sceneggiatura con Matthew Robbins, a partire da un soggetto originale del regista, mentre la colonna sonora è di Michael Giacchino. Produce Skydance Animation, con John Lasseter, Brad Bird, Lisa Beroud, David Ellison e Dana Goldberg, e l’animazione è affidata agli studi Cinesite di Montréal e Vancouver.

Un progetto inseguito per oltre trent’anni

Bird inseguiva da più di tre decenni la scommessa di Ray Gunn, che è anche il suo primo film d’animazione fuori da Pixar dai tempi del Gigante di ferro, nel 1999. Il regista ha raccontato di non aver mai proposto il progetto a Pixar, perché sperava che un distributore diverso lo aiutasse a incontrare un pubblico più adulto.

Il film ha già avuto il suo battesimo pubblico prima dell’uscita: la prima mondiale al BFI London Film Festival il 10 ottobre 2026, poi la prima sulla costa occidentale degli Stati Uniti all’AFI FEST.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI