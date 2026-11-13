Per il terzo anno consecutivo Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med intrecciano di nuovo le loro storie: NBC ha annunciato un crossover evento in tre parti, in onda mercoledì 13 gennaio 2027, con un caso che prenderà il via dal pronto soccorso.

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La trama del nuovo evento

Il racconto si apre al Gaffney Chicago Medical Center, dove muore un paziente. Le circostanze del decesso lasciano aperte molte domande su chi sia il responsabile e portano l’indagine verso un sospettato inaspettato, attorno al quale si costruisce una vicenda fitta di colpi di scena. Poiché si parte da un ospedale, le tre serie si incastrano seguendo il loro ordine abituale. Per ora NBC non ha svelato altro sull’inchiesta.

La data e i ritorni attesi

Negli Stati Uniti l’appuntamento occupa tre ore consecutive, dalle 20:00 ET alle 23, sul canale NBC, e gli episodi arrivano il giorno dopo in streaming su Peacock. In Italia la messa in onda resta a seguire rispetto agli Usa, su Sky e in streaming su NOW. Prima del trittico, Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med tornano dalla pausa invernale mercoledì 6 gennaio, una settimana prima dell’evento.

Atteso anche un ritorno: Colin Donnell veste di nuovo i panni del dottor Connor Rhodes in Chicago Med, prima nel finale d’autunno del 9 dicembre e poi nella première invernale. Il trailer ufficiale del crossover non è ancora stato diffuso.

Il terzo crossover consecutivo

Quello di gennaio è il terzo crossover consecutivo tra le tre serie e il sesto in assoluto. I personaggi del franchise One Chicago hanno ripreso a incontrarsi all’inizio del 2025, dopo oltre cinque anni di stop legati alla pandemia di Covid-19. Il primo evento di quel ciclo raccontava di un’esplosione di gas che aveva compromesso le fondamenta di un edificio e il tunnel ferroviario sottostante, mentre quello del marzo 2026 metteva al centro un’emergenza a bordo di un aereo di linea, con il ritorno di volti storici di Chicago P.D.

L’ultimo vero incrocio prima di allora risaliva all’ottobre 2019, pochi mesi prima dell’emergenza sanitaria. Il primo crossover completo tra Fire, P.D. e Med va cercato più indietro, al 5 e 6 gennaio 2016, mentre il primo trasmesso nella stessa serata è datato 3 ottobre 2018. Le stagioni attuali (la 15 di Chicago Fire, la 13 di Chicago P.D. e l’11 di Chicago Med) sono partite il 7 ottobre e le loro première risultano le tre trasmissioni NBC più seguite della nuova stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI