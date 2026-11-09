Le anticipazioni di Uomini e Donne delle puntate che andranno in onda nella settimana che va dal 9 al 13 novembre rivelano che ci saranno dei momenti molto toccanti e dei colpi di scena in studio. Particolare attenzione verrà data al Trono Classico, con il ritorno in studio di Giorgia Angeloni dopo la morte di suo padre. La giovane farà un discorso molto toccante e i presenti in studio, specie Gianni Sperti, si mostreranno molto vicini al suo dolore. Al Trono Over, invece, Gemma Galgani sarà particolarmente provata dall’avvicinamento tra Fabio e Liat. Una coppia, invece, lascerà il programma insieme e molto altro.

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Spoiler Trono Over Uomini e Donne: una coppia va via, Fabio bidonato da Liat

Nelle puntate di Uomini e Donne in onda dal 9 al 13 novembre si partirà da un colpo di scena, in quanto Elena e Fabrizio decideranno di lasciare il programma insieme. Dopo svariato tempo durante il quale hanno avuto modo di conoscersi, i due decideranno di fare un passo importante per costruire qualcosa di importante e duraturo. Successivamente, poi, si passerà a Gemma Galgani e Fabio. Dopo la decisione di quest’ultimo di interrompere la conoscenza, la dama è stata molto male ed ha avuto dei forti ripensamenti sul comportamento assunto verso il cavaliere.

Per contro, Fabio sembrerà molto coinvolto da Liat, una dama molto più giovane di Gemma, sta di fatto che ha circa 20 anni in meno. Tra i due sembrava stesse nascendo qualcosa di molto interessante, ma le cose prenderanno una piega inaspettata. Durante un confronto in studio, infatti, il cavaliere racconterà di un episodio spiacevole che si è verificato durante una loro uscita. Nello specifico, l’uomo ha provato ad avere un approccio fisico con la dama, tentando di darle un bacio. La protagonista, però, non ha reagito bene alla cosa, tant’è che si è rifiutata di baciare Fabio. Questo, chiaramente, inasprirà il clima tra di loro. In studio Liat rivelerà di non essere trasportata da Fabio a tal punto da lasciarsi andare, infatti preferirà chiudere la conoscenza. L’uomo, però, le chiederà di continuare a sentirsi solamente in amicizia, richiesta che verrà accolta positivamente dalla dama.

Gemma chiede a Fabio di ripensarci, lui rifiuta, novità per Barbara e Giovanni

L’attenzione, poi, tornerà su Gemma, la quale ammetterà di aver vissuto una sorta di blocco emotivo nei riguardi del cavaliere, arrivando ad essere inibita dal confessargli i suoi reali sentimenti e il suo coinvolgimento. La donna chiederà dunque a Fabio di rivalutare la sua decisione di interrompere la loro conoscenza, ma il cavaliere rimarrà irremovibile, provocando rammarico e frustrazione nella Galgani, ingredienti perfetti per dare luogo a nuove dinamiche e scontri anche nelle prossime puntate.

Per Donato arriverà una nuova dama napoletana di nome Anna, che lui deciderà di tenere. Poi si aprirà un nuovo blocco caratterizzato da quattro protagonisti, ovvero, Barbara De Santi, Michela, Igor e Giovanni. Michele manifesterà l’intenzione di continuare ad uscire solamente con Igor, interrompendo il legame che si era venuto a creare con Giovanni. Barbara, dal canto suo, ammetterà di essersi trovata molto bene con Giovanni, ragion per cui dirà di voler continuare a conoscerlo per capire se questa relazione possa trasformarsi in qualcosa di più importante.

Anticipazioni Trono Classico, torna Giorgia Angeloni: discorso e reazioni

Passando alle dinamiche del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni di questa settimana rivelano che il momento più toccante ed importante riguarderà Giorgia Angeloni. La ragazza si era assentata nelle scorse puntate a causa della morte di suo padre. In questi giorni, però, tornerà in studio per annunciare la sua decisione. Tutti i presenti la accoglieranno con un caloroso applauso. Gianni Sperti le farà portare anche dei fiori in occasione del suo compleanno, gesto molto apprezzato dalla tronista. La ragazza, poi, prenderà la parola per ringraziare tutti, specie Maria De Filippi, per l’opportunità che le ha offerto e per tutte le tolleranze e flessibilità mostrate nei suoi riguardi a causa della sua situazione familiare. Giorgia dirà a Maria di essere grata per essere stata accanto a suo padre negli ultimi momenti della sua vita e poi dichiarerà di voler proseguire il suo percorso a Uomini e Donne, cosa che rappresenterà il primo passo verso il tentativo di ritornare alla vita di sempre.