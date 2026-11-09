Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026 Un Posto al Sole torna su Rai 3 con cinque nuove puntate, sempre alle 20:50. A Palazzo Palladini la settimana ruota attorno a due vicende: la trattativa che rischia di cambiare per sempre il destino della Terrazza e il confronto tra Maurizio e le Cirillo.

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La trattativa di Alberto e il destino della Terrazza

A riaccendere in Alberto il desiderio di riprendersi lo storico appartamento di Palazzo Palladini sarebbe stato un incontro fortuito con un agente immobiliare, che avrebbe risvegliato in lui la nostalgia per il palazzo che un tempo apparteneva alla sua famiglia. La sua proposta d’acquisto mette in difficoltà Renato e agita soprattutto Silvia e Michele, che non riescono a immaginare di perdere la casa in cui vivono.

Con il passare dei giorni la tensione cresce. Silvia e Michele cercano una contromossa, mentre Renato, stretto tra le parti, è costretto a scegliere. Alla fine risponde ad Alberto di sì: i soldi servono per aiutare la figlia, ma la decisione non gli regala alcuna serenità, anzi lo lascia in balìa dei sensi di colpa. E proprio da Alberto arriva alla coppia un ulteriore colpo, che rende il futuro ancora più incerto.

Prima che partano i lavori destinati a dividere lo storico attico, gli abitanti si concedono un’ultima festa insieme, un modo per salutare un luogo che li ha visti giovani e felici. Poi la ristrutturazione comincia davvero: davanti all’intransigenza di Alberto, Silvia e Michele devono cercare in fretta un’altra sistemazione.

Il dramma delle Cirillo

Il fronte familiare si fa incandescente. Micaela scivola sempre più dentro il suo lato oscuro, mentre Maurizio, consapevole della frattura che si è aperta tra Monica e Manuela, prende una decisione sofferta. Ne nasce un confronto drammatico, nel corso del quale l’uomo racconta finalmente ciò che accadde quella notte lontana, quando le gemelle furono concepite: una verità che riguarda da vicino anche Monica.

La confessione, però, ha un prezzo altissimo. Subito dopo le condizioni di Maurizio peggiorano all’improvviso e l’uomo deve rientrare d’urgenza in ospedale. Venerdì tocca a Manuela e Serena informare Monica e Micaela dell’epilogo tragico della vicenda, un compito che nessuna delle due vorrebbe affrontare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI