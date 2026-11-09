Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sono riusciti a ritagliarsi qualche minuto lontano dalle telecamere nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la notte in suite, arrivata in regalo dopo il finto matrimonio, i due si sono appartati nell’antibagno, una zona che secondo il concorrente le telecamere non riescono a inquadrare.

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Un finto matrimonio e una notte in suite

Gli autori hanno annunciato sabato pomeriggio di aver deciso di far celebrare nella Casa un matrimonio, con la sposa scelta a sorte tra le concorrenti.

“Tra poco, la sorte sceglierà una di voi che avrà l’onore di diventare la sposa. Sarà lei a scegliere, tra gli uomini della Casa, il suo futuro marito. Gli sposi dovranno poi scegliere i rispettivi testimoni, mentre la sposa nominerà le sue damigelle.”

La sorte ha scelto Piera Meloni, che ha voluto accanto a sé Roncaccia come marito e ha affidato il ruolo di damigelle a Megan Ria e Valeria Marini. Sono venuti prima l’addio al celibato e al nubilato, poi la cerimonia: alla fine i neosposi hanno ricevuto in regalo del tempo da trascorrere da soli in suite.

Il punto cieco trovato nell’antibagno

Nella suite i due hanno cercato un angolo al riparo dagli obiettivi e, stando a quanto raccontato al rientro tra gli altri inquilini, l’hanno individuato proprio nell’antibagno. Roncaccia ne ha parlato con Giancarlo Danto e Federica Morelli, spiegando di aver scovato una zona non ripresa.

“Abbiamo scoperto una falla nel sistema, c’è un grande punto cieco. Ieri c’erano stati anche Varsi e Megan e non se ne sono accorti, infatti ho detto loro, ‘ma come avete fatto a non vederlo?’. Il GF non ci ha richiamato, perché il punto cieco se è legale e non va contro le regole è ok, non possono dirti niente. Ad esempio, puoi andare dietro a una tenda o sotto le coperte. L’unica cosa che possono fare è dirti di non andare in due in bagno.”

Danto e Morelli gli hanno chiesto dove si trovasse esattamente il varco, e lui ha risposto che basta varcare la porta per trovare il passaggio giusto.

“Lì dentro c’è un bel bagno. Tu apri la porta, ma prima di entrare nel bagno vero e proprio c’è un punto dove non ti vede nessuno e lì…”

Anche la Meloni ha accennato ai momenti trascorsi con il suo amico speciale, confidandosi con Megan e augurandosi che di quelle ore non resti traccia.

“Siamo andati vicino al bagno, ma speriamo non esca nulla…”

Altri concorrenti avevano già sfruttato gli spazi della Casa per appartarsi: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci avevano provato, prima con l’armadio e poi con la tenda del confessionale. Se il punto cieco individuato da Roncaccia sia davvero cieco, o se le telecamere abbiano comunque registrato quei minuti, resta però tutto da verificare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI