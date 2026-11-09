Va in onda questa sera Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti su Rai 3 alle 21.15, con diretta streaming e poi on demand su RaiPlay. La puntata di lunedì 9 novembre riunisce tre inchieste: gli anni della malattia di Matteo Messina Denaro, le proteste degli studenti e gli sviluppi del caso di Garlasco.

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Gli anni della malattia di Messina Denaro

L’apertura è affidata a un’inchiesta esclusiva sul percorso di cura di Matteo Messina Denaro. Il racconto ripercorre le tappe cliniche del boss all’interno della sanità siciliana, tra chi lo ha fiancheggiato e le identità false che usava, e si basa su interviste e testimonianze inedite.

Le piazze dei giovani e il caso di Siher

Continua il racconto delle manifestazioni che riempiono le piazze e delle università occupate: dietro al disagio sociale ci sono le rivendicazioni sul caro vita, sugli affitti diventati insostenibili e sui costi universitari sempre più alti. La trasmissione affronta poi il tema della radicalizzazione e il nome di Youssef Siher, ancora indagato, per cercare di capire chi ci sia dietro di lui. In studio ci sono Tommaso Cerno, direttore de “Il Giornale”, la scrittrice e giornalista Francesca Barra, Patrizia La Grazia, studentessa dell’Università di Torino in sciopero della fame per l’occupazione, e alcuni ragazzi appartenenti alle diverse sigle della galassia giovanile.

Garlasco, il Ris del 2007 e la posizione di Sempio

Segue l’inchiesta sul delitto di Garlasco, con un approfondimento su quello che il Ris fece nel 2007 e che oggi finisce nel mirino della Procura di Pavia. Il generale Luciano Garofano, all’epoca alla guida del Ris di Parma, spiega una delle questioni più controverse: la valutazione psicologica su Alberto Stasi firmata dalla dottoressa Alessandra Bramante durante le prime indagini e mai resa pubblica. Interviene anche il generale Giampietro Lago, successore di Garofano, che ai legali di Stasi non consegnò le controanalisi sul dna di Chiara Poggi, negative, relative ai pedali della bici.

Si torna quindi sulla posizione di Andrea Sempio, per il quale è arrivata una richiesta di rinvio a giudizio, con l’attenzione puntata su quanto è stato trovato nei suoi hard disk. In studio siedono Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, Francesco Borgonovo, direttore di “Libero”, e Anna Baldi, consulente di Andrea Sempio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI